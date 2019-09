TIMELANGT INTERVJU: Tirsdag kveld ble Piers Morgans timelange intervju med Cristiano Ronaldo sendt på britisk TV. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Cristiano Ronaldo (34) om voldtektsanklagen: – Jeg er flau

Fotballstjernen åpner opp i et langt intervju med Piers Morgan om familielivet, relasjonen til sin avdøde far og voldtekstanklagen.

Cristiano Ronaldo har spesielt det siste året vært i hardt vær etter at voldtektssaken mot ham er tatt opp igjen. I juli ble det klart at 34-åringen ikke blir tiltalt for den nå 10 år gamle saken.

Ronaldo har hele tiden nektet for anklagen fra Kathryn Mayorga, som hevder at fotballstjernen voldtok henne på et hotellrom i Las Vegas 9. juni 2009. Kort tid senere betalte Ronaldo henne tre millioner kroner for å være stille om saken, men i fjor gikk hun altså til søksmål.

Tirsdag kveld snakker Ronaldo ut om anklagene på rikssendt britisk TV, med den kjente programlederen Piers Morgan på ITV.

– Jeg ba ham om å gi meg det beste intervjuet i sitt liv. Han leverte. Ett av mine favorittintervjuer noensinne, skriver han på Twitter over et bilde av de to.

Flau over nyhetsdekning

Mot slutten av det timelange intervjuet forteller Ronaldo om voldtektsanklagen.

– Jeg vil aldri glemme at 2018 var det vanskeligste i livet mitt. Det de anklaget meg for var veldig vanskelig. Den andre delen av det som gjør meg trist er at de leker med æren din. Det er vanskelig, fordi du har kjæreste, familie og barn, sier han.

Han minnes en dag han så på TV med kjæresten og nyhetssendingen handlet om nettopp ham og voldtektsanklagen.

– Jeg hører barnet mitt komme ned trappen og endrer kanal fordi jeg er flau. Jeg tenkte «hva var det, jeg føler meg flau, jeg endrer kanal så barnet mitt ikke skal se», sier han.

Ronaldo forteller at også moren hans tok anklagen tungt.

Gråt av ukjent TV 2-intervju

I TV-sendingenser man også Ronaldo som gråter etter å ha sett et for ham ukjent intervju med faren, som i 2005 døde av leversvikt etter lengre tids alkoholmisbruk.

Intervjuet er gjort av ingen ringere enn norske TV 2, skriver kanalen selv på sine nettsider. Intervjuet ble gjort før Portugal møtte Hellas i EM-finalen i 2004, og fant sted rett før Ronaldos karriere skjøt fart.

Faren snakker om hvor stolt han er av sønnen, som på det tidspunktet er 19 år.

– Å være nummer én, og faren min fikk ikke sett noe, ikke sett at jeg fikk priser, sier Ronaldo gjennom tårene til Morgan.

Det var første gang han så intervjuet med faren.

– Jeg kjente aldri faren min hundre prosent, han var alltid full. Jeg hadde aldri en normal samtale med ham, forteller han.

Aldri vært i parken med barna

34-åringen snakker også om kjendislivet han har levd de siste årene. I fjor ble det klart at han passerte Selena Gomez i antall følgere på Instagram, og er verdens mest populære på plattformen med hele 183 millioner følgere.

– De siste ti årene har privatlivet vært borte. Jeg skal ikke gråte, men vet du hvor mange ganger jeg har vært i parken med barna mine? Null. Jeg går aldri i parken med barna. Da kommer det 20 folk bort, og barna mine blir nervøse, kjæresten min blir nervøs. Du kan ikke være deg selv, det er kjedelig, sier han.

Ronaldo har fire barn, ett av dem med sin nåværende kjæreste Georgina Rodríguez.

– Jeg synes jeg er en god far. Jeg brukte min mor og min familie som eksempel. Barna må være ydmyke, de må jobbe hardt, de må respektere folk, du vet, de grunnleggende verdiene. Jeg vil være den kuleste faren som mulig, sier Ronaldo om oppdragelsen av barna.

