SAVNER SPISSEN: Chidera Ejuke (t.v.) scoret seks mål for Vålerenga før han ble solgt i begynnelsen av juli. Etter at han dro har VIF tatt tre poeng på åtte kamper. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

VIF uten seier etter Ejuke-salg: - Problemene stikker dypere

Vålerenga har ikke vunnet en eneste kamp etter at klubben solgte Chidera Ejuke (21) i sommer. - Jeg tror problemene stikker dypere enn at Ejuke forsvant, mener den tidligere VIF-kjempen Vidar Davidsen.

Nå nettopp







Den nigerianske spissen, som enn så lenge topper VG-børsen med 6,14 poeng i snitt, ble solgt til Heerenveen i juli. Da han forsvant, sluttet også Vålerenga å vinne fotballkamper.

Det har blitt tre uavgjorte og fem tap og Oslo-klubben er i fritt fall på Eliteserie-tabellen. Aldri har Deilas Vålerenga vært i så dårlig forfatning med null seirer på åtte kamper.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Hvis man har bygget en strategi rundt én stjernespiller så er byggverket utrolig skjørt. Ejuke er nok bare et symbol på tilstanden og jeg tror problemene stikker dypere. Strategien henger ikke i hop, sier Vidar Davidsen til VG.

61-åringen spilte 144 toppseriekamper for Vålerenga og konstaterer fra utsiden at det er ikke noen kortvarig formdupp man er vitne til.

– Dette er en trend som har vart i åtte kamper, og det gjør situasjonen alvorlig. «Marsjfarten» står det nedrykkstempo på, og nå har det vart så lenge at man må stoppe opp og finne ut om den planen man har og strategien som er lagt er god nok. Tidspunktet å gjøre noe på er nå, man kan ikke vente til etter sesongen. Styret må jo se alvoret i situasjonen, starte en diskusjon, ta grep nå og ikke vente til sesongslutt, sier Davidsen.

Heller ikke Bengt Eriksen tror Ejukes exit er hele forklaringen, men kaller det «et fornuftig spor».

– Ejuke gikk innover i halvannet år som kantspiller, men etterhvert fikk han brukt hele registeret. Han gikk utover, innover, skjøt mye oftere og vekslet ett/to-touch og driblinger, sier Eurosports fotballekspert om spilleren som blant annet gjorde dette denne sesongen:

Eriksen mener spesielt trioen Sam Adegkugbe, Bård Finne og Ejuke så spennende ut. Men så ble Finne vraket, Adegkugbe skadet – og Ejuke etterhvert altså solgt.

– Ejuke var den mest uforutsigbare og den med størst fremskritt under Deila. Et voldsomt tap for Vålerenga, men de fikk penger for ham og gjorde den vurderingen også, påpeker den tidligere Skeid-treneren og VIF-spilleren.

– Ryker på kontinuitet

Vidar Davidsen mener alle «prosjektene» med Martin Andresen, Kjetil Rekdal og Ronny Deila ikke har vært vellykket.

– «Prosjekt Deila» har vart i tre år. Da må man se på hva vi som klubb gjør og ikke gjør for å skape et topplag. Det er ikke noe som heter VIF-prosjekt. Trenere har kommet inn med ulike filosofier som har medført store sportslige endringer og en voldsom gjennomtrekk av spillere hver eneste sesong. Man er altfor glad i å hente nye spillere som ikke har vært noe bedre enn de som var der, og svir av mye penger uten å få bedre resultater. Man «ryker» på kontinuitet.

Davidsen synes også det er «synd å se» hvor få talenter som får slippe til. Spennende typer får ikke vist seg frem på øverste nivå.

– Da hjelper det ikke å si at man har 21 yngre landslagsspillere i klubben. Uten en strategi hvor man rydder plass slik at de fases inn på A-laget er mye av den jobben bortkastet. Sett fra utsiden virker det som unge spillere ikke får ro og tillit over tid slik at de kan blomstre slik de gjør andre steder, sier Davidsen, som ikke vil felle noen dom over VIF-trener Ronny Deila.

– Ronny er en god trener, men han har ikke fått det til i VIF. Det behøver ikke bare være han som skal bære den byrden. Det er et sammensatt problem.

Publisert: 25.09.19 kl. 17:55







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 22 15 4 3 52 – 22 30 49 2 Bodø/Glimt 22 13 5 4 50 – 34 16 44 3 Odd 22 12 5 5 34 – 25 9 41 4 Rosenborg 22 11 6 5 36 – 27 9 39 5 Viking 22 9 6 7 37 – 32 5 33 6 Brann 22 9 6 7 28 – 23 5 33 6 Kristiansund 22 9 6 7 28 – 23 5 33 8 FK Haugesund 22 6 9 7 29 – 25 4 27 9 Vålerenga 22 7 6 9 34 – 35 -1 27 10 Lillestrøm 22 7 5 10 28 – 36 -8 26 11 Stabæk 22 6 6 10 26 – 32 -6 24 12 Strømsgodset 22 6 4 12 24 – 39 -15 22 13 Tromsø 22 6 4 12 25 – 44 -19 22 14 Mjøndalen 22 4 9 9 28 – 39 -11 21 15 Ranheim 22 5 5 12 24 – 38 -14 20 16 Sarpsborg 08 22 3 10 9 23 – 32 -9 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Vålerenga med og uten Chidera Ejuke Vålerenga spilte 14 seriekamper før de solgte Ejuke til Heerenveen. Fasit: syv seirer, tre uavgjorte, fire tap. Åtte kamper er spilt etter julisalget. Fasit:

Null seirer, tre uavgjorte og fem tap.

Mer om