Kilder til VG: RBK med bud på Stabæk-profil

Rosenborg forsøkte nylig å kjøpe U21-landslagsspiller Ola Brynhildsen, men Stabæk-leder Inge André Olsen «hopper ikke i taket» av interessen.

Budet fra Trondheim skal ha blitt overlevert bæringene på Nadderud i landslagspausen for noen uker siden.

Stabæk-leder Inge André Olsen bekrefter at Rosenborg har jaktet Brynhildsen.

– Rosenborg har vist interesse, Molde har vist interesse og andre klubber har vist interesse. Vi har fått bud på Ola. Det er helt riktig. Uten at jeg vil si om det er fra Rosenborg, for det syns jeg blir feil. Vi vil beholde Ola og skrive en lengre kontrakt med ham, slik at han kan bli en fantastisk god fotballspiller, sier Olsen til VG.

STABÆK-SJEF: Inge André Olsen jobber med spillerlogistikken til bæringene. Her avbildet på Bekkestua. Foto: Terje Bringedal/VG

– Ikke et stort steg opp

Stig Inge Bjørnebye er sportslig leder i Rosenborg. Han svarer slik på VGs opplysninger.

– Dette kan vi ikke kommentere.

Brynhildsens agent, Jim Solbakken, skriver i en SMS til VG at han heller ikke vil kommentere saken.

Solbakken var for øvrig også agenten som representerte Eirik Horneland da treneren skrev under for Rosenborg i vinter.

RBK-TOPPER: Stig Inge Bjørnebye og Eirik Horneland fotografert på Lerkendal. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Stabæk-Olsen er på sin side klar på hva han tenker om interessen for angriperen.

– Å gå til Rosenborg eller Molde mener vi ikke er et så veldig stort steg opp fra det vi vil bygge i Stabæk. Det er ikke sånn at vi hopper i taket hvis det kommer et bud fra Molde eller Rosenborg. Det er vi ferdige med. Så hvis noen av dem skal hente en spiller som vi har investert mye midler i over tid, skal de betale sinnssykt godt for det, sier Stabæk-sjefen.

I sitt siste kontraktsår

VG omtalte i vinter at mandagens Stabæk-motstander Molde hadde kommet med flere bud på 20-åringen, det siste skal ha vært på mellom fire og fem millioner kroner.

Brynhildsen har blitt attraktiv etter å ha tatt steget fra Stabæks ungdomsavdeling til A-laget. Nylig debuterte han også som U21-landslagsspiller for Norge.

Denne sesongen har Brynhildsen startet samtlige 21 kamper i Eliteserien og scoret fire mål. Blant annet var brassesparket mot Rosenborg på Nadderud i april spektakulært:

Dilemmaet

Utfordringen for Stabæk er at kontrakten til Brynhildsen går ut 30. juni 2020. Det betyr at den tekniske angriperen står fritt til å signere for en annen klubb på nyåret.

– Vi ønsker veldig sterkt å skrive en ny kontrakt med Ola. Vi har investert spilletid og penger i ham. Vi har de diskusjonene med Ola og hans rådgivere. Så kan vi komme i en situasjon hvor Ola tenker annerledes enn oss som klubb – det kan handle om økonomi eller at våre ambisjoner om å vinne ting ikke er realistiske. Da kan vi åpne for å selge disse spillerne, slik at vi kan investere i nye, sier Olsen.

– Hvordan vil du beskrive dialogen om en eventuell kontraktsforlengelse?

– Dialogen mellom Stabæk og Ola har vært kjempefin hele veien. Han har vært i Stabæk i mange år. Det er et vennskap. Vi snakker også godt sammen med faren hans. Så har Ola fått seg agent, som er Jim Solbakken. Der har det vært litt vanskelig å få kontakt, men det er blitt bedre nå. Så vi har et håp om at vi skal få til noe, sier Olsen, før han fortsetter:

– Vi har et akademi som vi bruker ganske mye penger på. Det er en investering for å utvikle spillere til vårt eget A-lag. Vi og alle som er rundt Stabæk drømmer om å skape et lag som hevder seg i toppen av norsk fotball og som noen ganger spiller i Europa. Hvis spillerne ikke har den samme drømmen som oss, må vi passe på at vi får nok penger for dem slik at alle som jobber i Stabæk kan få oppfylt sine.

