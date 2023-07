SKREKKTALL: Svein Maalen har fått en marerittstart på karrieren som Rosenborg-trener.

Tallenes tale om Svein Maalens marerittstart: − Starten har vært tung

Etter tre kamper under Svein Maalens ledelse begynner det å utkrystallisere seg en trend: Rosenborg var bedre de siste kampene under Kjetil Rekdal enn de har vært under Maalen på flere viktige områder.

Tre tap på de tre første kampene er fasiten for Rosenborg under Svein Maalen. De underliggende tallene bak resultatene er ikke stort bedre.

I de tre siste kampene som Rosenborg spilte under Kjetil Rekdal:

Hadde de mer ball. Rekdals lag hadde 57,3 % ballbesittelse. Maalens lag hadde 50,3 % ballbesittelse.

Slapp de til færre store sjanser. Tallene viser at de slapp til 2,63 xG xG Forventede mål. En statistikk som sier hvor stor prosentvis sjanse det er for at en sjanse skal gå i mål. imot. Maalens RBK har sluppet til 6,91 i xG.

Skapte de flere store sjanser. Rosenborg skapte 11 store sjanser under Rekdal, åtte store sjanser under Maalen.

Info Rekdal og Maalens motstandere i de aktuelle kampene Rekdals tre siste motstandere: Brann (borte), HamKam (hjemme), Stabæk (borte). Maalens tre første motstandere: Sarpsborg 08 (hjemme), Aalesund (borte), Lillestrøm (hjemme). Vis mer

Det eneste som har blitt bedre under Maalens ledelse er at de kommer til flere avslutninger, og at de har skapt mer i xG. Det vil si at de sjansene Rosenborg har skapt under Maalen har hatt større prosentvis sjanse til å bli scoringer.

Fotballekspert Lars Tjærnås understreker at tre kamper er et lite grunnlag å bedømme en trend på.

– Han skal få bedre tid til å sette sitt stempel. Samtidig er fotballhistorien full av trenere som har trengt veldig kort tid til å forme et lag, så det er ingen tvil om at starten har vært tung, og jeg har kun sett i korte perioder det som er ambisjon å få til, sier Tjærnås til VG.

TALLENES KLARE TALE: Rosenborg slapp til mindre, hadde mer ball og skapte flere store sjanser under Kjetil Rekdal. Kun xG og avslutninger har økt under Maalens ledelse.

Da Maalen tok over for Rekdal var han kjapt ute og meldte at det ville bli store endringer.

– Jeg vet akkurat hvordan vi skal angripe dette og hvordan vi kommer til å spille fotball. Det er basert på trøndersk fotballkultur og identitet, sa Maalen til VG da.

I TV 2-programmet Fotballkveld stilte Yaw Awankvah spørsmålet om Rosenborg har spillerne til å spille slik.

– Har de kvalitet nok i troppen til å spille den fotballen? Det er ingenting av prestasjonen mot Lillestrøm som sier at de har det, sier Awankvah i programmet søndag kveld.

– Rosenborg har begynt i andre enden. «Nå skal vi spille Nils Arne Eggen-fotball». Du ser hvordan det går. De klarer det ikke, og det blir ikke poeng ut av det, sier Amund Skiri i programmet.

Tjærnås er ikke enig. Selv om det er noen begrensninger i stallen, så mener den tidligere Stabæk- og Vålerenga-treneren at Maalen har rette typer i troppen.

– Ja, jeg mener han har materiell til å spille den formasjon og den stilen og prinsipper han ønsker, sier Tjærnås.

– Begrensningene ligger på én-mot-én egenskaper offensivt samlet hos indreløperne og vingene, men det skal absolutt være mulig å forme det laget i den støpeskjeen, om de bare er dyktige nok på feltet i hverdagen.

GAMMEL OG NY SJEF: Svein Maalen (til høyre) diskuterte fotball med Kjetil Rekdal (til venstre) da han fortsatt var Rosenborg-trener. Nå er Maalen sjef for Rosenborg, og han har gjort dem dårligere.

Under Maalen har Rosenborg sluppet inn til hele 6,91 i xG imot. Det vil si at det var forventet at de skulle slippe inn nesten syv mål på de tre første kampene til den nye hovedtreneren. Fasiten er at de slapp inn seks mål.

– Det enkleste å få resultat med er å bli vanskeligere å spille mot. Det lærte jeg av Kjetil Rekdal, for han kom inn da jeg var i Aalesund. Da startet vi med det defensive, sier Skiri i programmet.

Den tidligere midtstopperen på Aalesund og Vålerenga er klar på at Maalen må ha poeng i den neste kampen, mens Tjærnås mener de må stå i valget om å ha Maalen som sjef.

– Det store problemet i RBK over litt tid er retningsendringene. Nå må de la ting få tid til å virke i alle fall ut sesongen, om ikke alt går helt galt, men det tror jeg ikke.

