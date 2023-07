VANT: New Zealand feirer scoring mot Vietnam.

Norges VM-motstander med seier i oppkjøringskamp

New Zealand vant 2-0 over Vietnam i en treningskamp mandag. Norge møter New Zealand i fotball-VMs første kamp i neste uke.

Den tidligere Vålerenga-backen Catherine Bott satte inn 1-0 etter 17 minutter. Deretter doblet Jacqui Hand ledelsen ett minutt før pause. Resultatet holdt seg kampen ut.

New Zealand arrangerer fotball-VM for kvinner sammen med Australia denne sommeren.

De norske fotballkvinnene møter New Zealand 20. juli i mesterskapets første kamp. Filippinene og Sveits er også en del av gruppe A.

Norge skal møte Portugal til en uoffisiell treningskamp mot Portugal søndag 16. juli.