LETTER PÅ SLØRET: Erik ten Hag sier til britisk presse at han aldri ønsket at Ronaldo skulle forlate Manchester United.

Ten Hag om Ronaldo: − Jeg ønsket å jobbe med ham

I et lengre intervju med britisk presse deler Manchester United-manager Erik ten Hag sine tanker om exiten til Cristiano Ronaldo.

– Jeg ønsker ikke å bruke energi på det. Jeg skulle ønske det ikke endte sånn, for jeg ønsket å jobbe med ham. Han valgte å gå en annen vei.

Det sier Manchester United-manager Erik ten Hag om Cristiano Ronaldos exit i klubben. Ten Hag stilte nylig opp i et lengre intervju med britisk presse, gjengitt av blant andre Manchester Evening News, der han åpnet opp om vinterens store snakkis.

– Når han er i form, er han en god spiller som kunne hjulpet oss med å oppnå de målene vi har satt oss. Det er ganske klart, men han var ikke det, sier ten Hag.

Allerede i sommer, da ten Hag tok over Manchester United, kom de første rapportene om at Ronaldo ønsket å forlate klubben. Samtidig skapte veteranen et spetakkel da han forlot treningskampen mot Rayo Vallecano mens den fortsatt pågikk.

– Vi tok en prat i sommer. Han kom og sa: «Om syv dager skal jeg fortelle deg om jeg ønsker å bli». Så kom han tilbake og sa: «Jeg ønsker å bli». Frem til intervjuet (med Piers Morgan) hørte jeg ingenting, sier ten Hag.

Et par måneder senere nektet Ronaldo å bli byttet inn i 2–0-seieren mot Tottenham. Ten Hag svarte med å utelate Ronaldo fra den neste kamptroppen.

Det hele toppet seg da Ronaldo stilte opp i det mye omtalte intervjuet med TV-profilen Piers Morgan, hvor han blant annet uttalte han ikke respekterer ten Hag. En drøy uke etterpå hadde partene blitt enige om skille veier.

– Intervjuet var den første gangen han sa at han ønsket å dra. Som klubb kan du ikke akseptere det, det blir konsekvenser. Han visste konsekvensene da han gjorde intervjuet. Han sa ikke noe til meg før det, sier ten Hag ifølge Sky Sports.

Til britiske presse bekrefter ten Hag at han har sett deler av intervjuet. Nederlenderen sier at han gjerne snakker med Ronaldo igjen for å klarne luften.

Ten Hag slipper nå å forholde seg til sirkuset rundt Ronaldo. Overfor BBC er han imidlertid tydelig på at han hele veien ønsket at Ronaldo skulle bli.

– Jeg liker å jobbe med verdensklassespillere. Jeg vet at de kan utgjøre forskjellen og hjelpe deg med å nå målene dine, gjentar ten Hag.

– Jeg ønsket at han skulle bli fra første stund og frem til nå. Jeg gjorde alt for å få ham med på laget, for jeg verdsetter kvalitetene hans. Vi ønsket at han skulle være en del av prosjektet og at han skulle få bidra, for han er en stor spiller og har en mektig historie. Men det er fortiden, og nå må vi se fremover.

Ronaldo står nå uten klubb. Han er blitt koblet til den saudiarabiske klubben Al Nassr, men portugiseren avkreftet for noen dager siden at de er enige om en overgang.

Ronaldo startet kampen på benken da Portugal slo Sveits 6–1 i åttedelsfinalen i VM. Erstatteren Gonçalo Ramos scoret et hat trick, før han ble byttet ut for Ronaldo kvarteret før slutt. Portugal møter Marokko i kvartfinalen lørdag klokken 16.