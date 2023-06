TØFF START: Det har ikke vært noen god åpning på karrieren som Rosenborg-trener for Svein Maalen. Her avbildet før kampen mot Sarpsborg 08 på Lerkendal søndag.

Krisestart for Maalen i Rosenborg – i garderoben til voldsom pipekonsert

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Sarpsborg 08 0–3, kampen pågår) Alt har gått galt de første 45 minuttene av Svein Maalens (45) trenerdebut i Rosenborg. Gjestene fra Sarpsborg leder med hele tre mål til pause.

Da dommeren blåste av den første omgangen ble trønderne regelrett buet av banen av hjemmepublikum.

Da hadde Kristian Fardal Opseth akkurat gitt gjestene en bunnsolid og ikke minst overraskende 0–3-ledelse.

– Sarpsborg er i ferd med å maltraktere Rosenborg på Lerkendal. De er i ferd med å gjøre Maalens debut til et mareritt, utbrøt TV 2s kommentator.

– Det har vært så tafatt. De har vært så langt unna, og ligger fullt fortjent under 0-3 her, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen under kanalens FotballXtra-sending.

VG LIVE: Følg Rosenborg - Sarpsborg 08

– Katastrofal omgang for Rosenborg. Jeg lurer på hva Kjetil Rekdal sier nå. Han ser garantert denne kampen og ser at Rosenborg sprekker på denne måten, sier hans ekspertkollega Yaw Amankwah og fortsetter:

– De skulle til bake til røttene og spille Eggen-fotball. Resultatet; 0-3 til pause.

Det var trolig ikke mange av de fremmøtte fra hverken supportergruppen «Kjernen» eller den jevne trønder på Lerkendal som så for seg en slik start under den nye Rosenborg-treneren.

Les også Slik ble Maalen Rosenborg-trener: – Har gått fjord og fjell Svein Maalen (45) har gått på Rosenborg-treninger i 30 år. Denne uken har han for første gang fått lede dem.

Positiviteten har nemlig vært til å ta og føle siden Maalen overtok RBK-skuta etter Kjetil Rekdal.

Én uke har han hatt på å forberede laget på et nytt system. Rosenborg skal tilbake til 4-3-3, som i Nils Arne Eggen-tiden, og budskapet har vært at de skal spille offensiv og angrepsvillig fotball.

Etter en jevn åpning var det ikke altfor mye som minnet om strålende angrepsfotball på Lerkendal-matta. Heller ikke bra forsvarsspill.

I hvert fall ikke fra hjemmelagets side.

Det var nemlig gjestene fra Sarpsborg som produserte kampens to første sjanser. Så kom målene.

Etter 21 minutter vartet Jeppe Andersen opp med et strålende slått innlegg. Mikkel Maigaard hadde tatt plass på bakerste stolpe. Han takket og bukket før han nikket ballen kontant i lengste hjørne.

Bare tre minutter senere broderte bortelaget seg gjennom Rosenborg-forsvaret. Det så lekende lett ut. Eirik Wichne fikk et hav av tid før han fyrte av fra distanse. Ballen gikk via beinet til Ulrik Yttergård Jenssen og videre i en spesiell bue over RBK-sisteskanse André Hansen.

Da Kristian Fardal Opseth på egenhånd skaffet frispark på overtid av første omgang, og senere prikket frisparket rett i krysset selv, var krisestemningen et faktum på Lerkendal.

Grafikk: www.sofascore.com

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post