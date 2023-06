Mendy klar for Al Ahly

Chelsea-keeper Edouard Mendy bytter ut London med Saudi-Arabia.

Den senegalesiske keeperen Édouard Mendy er klar for den saudiarabiske klubben Al-Ahli. Han forlater Chelsea etter tre sesonger. Det bekrefter Chelsea på sine hjemmesider.

Mendy kom til Chelsea fra Rennes i 2020 og ble raskt foretrukket til fordel for Kepa Arrizabalaga. 31-åringen var svært delaktig da London-klubben vant mesterligaen i 2021, og han fikk mye spilletid i løpet av sine to første sesonger.

Det siste året ble Mendy imidlertid henvist til benken i langt større grad, mens Arrizabalaga vant tilbake tilliten mellom stengene. Den senegalesiske målvakten spilte bare ti kamper i Premier League i 2022/23-sesongen.

Nå går ferden videre til Saudi-Arabia i likhet med en rekke andre stjernespillere. Nylig ble det bekreftet at Chelsea-lagkameraten N’Golo Kanté fortsetter karrieren i saudiarabiske Al-Ittihad.

Også tidligere Chelsea-spiller Kalidou Koulibaly ble klar for den saudiarabiske ligaen for noen dager siden. Han skal spille for Al-Hilal.

