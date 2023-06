BYTTER BYDEL: Declan Rice.

The Athletic: Arsenal enige med West Ham om milliardovergang for Rice

Declan Rice blir lagkamerat med Martin Ødegaard i Arsenal, ifølge The Athletic. Magasinet skriver at Arsenal har fått godtatt budet på 1,3 milliarder kroner.

Den defensive midtbanespilleren blir dermed tidenes dyreste brite i Premier League-sammenheng.

Arsenal skal betale 100 millioner pund, over 1,3 milliarder kroner for å kjøpe ham ut, og har ifølge The Athletic også tilbud fem millioner pund ekstra i bonuser (68 millioner kroner). Også trippelmester Manchester City har vært ute etter Rice, men nå tyder alt på at det blir Arsenal for engelskmannen.