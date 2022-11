TVILSOM: Landslagssjef Ståle Solbakken sier det er mye som tyder på at Erling Braut Haaland (22) ikke spiller privatlandskampen mot Finland søndag.

Solbakken forklarer Haaland-forfall: − Fikk en reaksjon i foten

Ståle Solbakken tviler på at Erling Braut Haaland (22) blir spilleklar til Finland-kampen.

– Mye tyder på at han ikke kommer, sier Solbakken til TV 2.

Erling Braut Haaland har i stedet for å være med landslaget vært i Barcelona for å pleie en skade. Han var i utgangspunktet tatt ut i troppen mot Irland, men ble ikke klar. Nå virker det som at kampen mot Finland også er uaktuell.

– Det var en grunn til at han var i Barcelona, og det var at han fikk en reaksjon i foten etter å ha spilt 90 minutter etter at han hadde vært ute ganske lenge, eller i hvert fall ikke spilt regelmessig, forklarer Solbakken.

Nordmannen spilte hele kampen mot Brentford rett før VM-pausen.

I Manchester City-spissens fravær var det Ohi Omoijuanfo som markerte seg med sitt første landslagsmål, og Norge slo Irland 2–1.

Haaland har slitt med en ankelskade siden Champions League-kampen mot gamleklubben Borussia Dortmund 25. oktober.

Grue-mannen var ordknapp om Haaland-forfallet på pressekonferansen før kampen mot Irland, men antydet at det var en reise landslaget og Manchester City var enige om.

Hvis Haaland selv hadde fått bestemme, så hadde han vært med lagkameratene i Dublin torsdag, sier Solbakken.

– Erling vil gjerne være med, sier han.

Kampen mot Finland spilles på Ullevaal søndag klokken 14.