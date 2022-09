Kylian Mbappé jubler etter en PSG-scoring mot Juventus i mesterligaen.

L’Équipe: Mbappé kan forlate PSG gratis i 2024

Kylian Mbappé forlenget i mai avtalen med Paris Saint-Germain. Den ble oppgitt å vare til 2025, men ifølge L’Équipe står han fritt til å droppe det siste året.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den franske superspissen valgte overraskende å bli værende i PSG. I forveien hadde det meste pekt mot en overgang til Real Madrid.

Mbappé viste fram en drakt prydet med «2025» da nyheten ble presentert. Siden har han ikke lukket døra for framtidig spill i Spania, og det kan skje allerede om under to år.

L’Équipe siterer en kilde i PSG på at Mbappé-kontrakten strekker seg til sommeren 2024. Den inneholder en opsjon på ytterligere ett år, men den kan spilleren avslå.

23-åringen står med ni mål på sju kamper for PSG hittil denne sesongen.