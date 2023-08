KLAR: Caroline Seger er klarert for kvartfinalen i VM mot Japan.

Gladmelding for Sverige – kapteinen friskmeldes

Alle de svenske VM-spillere er klare til fredagens kvartfinale mot Japan. Dermed er usikkerheten rundt kaptein Caroline Seger (38) endelig over.

NTB

– Jeg tror alle vil være tilgjengelige til kampen, sier assisterende landslagstrener Magnus Wikman.

Caroline Seger har vært et stort spørsmålstegn etter at hun måtte av banen etter første omgang i gruppespillskampen mot Argentina. Det var hennes første kamp i VM etter å ha slitt med skader i lengre tid.

Seger sto over åttedelsfinalen mot USA, men ifølge henne selv var hun egentlig klar for et innhopp dersom det hadde vært nødvendig. Elin Rubensson hadde imidlertid nok krefter til både 90 minutter, ekstraomganger og straffer – og derfor valgte landslagsledelsen å la Seger bli værende på benken.

På tirsdagens trening var Seger likevel en av få innbyttere fra USA-kampen som ikke trente sammen med resten av laget.

– Hun kunne vært med (mot USA) om nødvendig. Håpet er at hun er tilgjengelig for flere minutter mot Japan enn hun ville vært sist. Så får vi se hvilken form og status hun har, sier Wikman.