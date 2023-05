Rashford usikker til viktig United-kamp

Manchester United kan måtte klare seg uten formspissen i lørdagens hjemmekamp mot Wolverhampton i Premier League.

NTB

Det opplyste United-sjef Erik ten Hag på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Han sår sterk tvil rundt muligheten for Rashford-spill mot Wolves.

– Rapha Varene er tilbake, og Rashford er tvilsom. Han har et problem, en skade i leggen, så han er et stort spørsmålstegn. Men vi er glade for at Varane er tilbake, sa nederlenderen.

