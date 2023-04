CHELSEA-AKTUELL: Julian Nagelsmann er favoritt til å ta over etter Graham Potter i Chelsea.

Bookmakerne enige: Nagelsmann favoritt i Chelsea

Den tidligere Bayern München-treneren Julian Nagelsmann (35) er både bookmakerne og journalistenes favoritt til å bli Chelseas nye trener.

– Julian Nagelsmann er favoritt til å erstatte Graham Potter som ny Chelsea-trener, skrev overgangsguru Fabrizio Romano på Twitter , før han noen timer senere skrev at klubben allerede har kontaktet tyskeren.

Søndag kveld var det sluttkjørt for Potter etter knappe syv måneder i London-klubben.

Bookmakerne er enig med Romano og er samkjørte om at den tidligere Bayern München-sjefen vil ta over Chelsea. Skulle det imidlertid bli noen andre mener de at Brendan Rodgers, som også fikk sparken i sin jobb som Leicester-trener søndag, og Mauricio Pochettino er de heteste kandidatene.

Forrige uke ble det klart at Nagelsmann var ferdig i den Bayern München, til tross for at de hadde vunnet alle kampene sine i Champions League og lå på 2.-plass i Bundesliga. Tidligere Chelsea-manager Thomas Tuchel – sparket 7. september i fjor – har tatt over Bayern.

Leipzig mottok nær 300 millioner kroner for å slippe Nagelsmann i 2021. Det er fortsatt verdensrekord i overgangssum for en fotballtrener.

Potter på sin side vant bare fire av 19 seriekamper med Chelsea, noe som kan sies å være en elendig uttelling etter å ha brukt klart mest penger i fotball-Europa på spillerkjøp de siste ni månedene. Med ti oppgjør igjen ligger Chelsea helt nede på 11.-plass.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post