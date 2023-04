Chelsea snublet mot Villa

(Chelsea – Aston Villa 0–2) Chelseas opptur fikk en bråstopp i 0-2-tapet hjemme mot Aston Villa. Storklubbens seirer i Premier League fra de siste fem månedene kan telles på én hånd.

NTB

Villas sterke bortetriumf kom etter en lobb fra Ollie Watkins før pause og John McGinns vakre scoring drøyt ti minutter ut i andre omgang.

Et frustrert hjemmepublikum så et Chelsea-lag komme til mange avslutninger, men scoringene uteble. Det har vært et vedvarende problem siden Graham Potters inntog i klubben i fjor høst.

Etter 0-2 var det noe veldig forknytt over vertene, og Villa hadde ikke store vansker med å spille på resultatet.

Før landslagspausen så det ut til å ha løsnet litt for Chelsea med to seirer og én uavgjort på sine tre siste PL-kamper. Lørdag veltet presset over Potter i stort monn.

London-klubben har kun vunnet fire av 19 seriekamper siden nettopp Aston Villa ble slått 2-0 borte i midten av oktober. Det er elendig uttelling etter å ha brukt klart mest penger i Fotball-Europa på spillerkjøp de siste ni månedene.

John McGinn har her akkurat tatt Aston Villa opp i 2-0 borte mot Chelsea.

