Eliteserien-oppsummering: Bjørnebye visste hva han gjorde

Det er mange aspekter ved Eirik Hornelands suksess med Brann som er interessant - ikke minst hvor rett Stig Inge Bjørnebye egentlig hadde. Rosenborgs tap er blitt Branns gevinst.

Brann skal selvsagt ikke dømmes på én seriekamp. Men det er noe med Brann under Horneland, det er noe som forteller at dette ikke er et lag som sprekker.