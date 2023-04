TRUFFET AV SYKDOM: Strømsgodsets seriestart mot Lillestrøm måtte utsettes på grunn av coronasykdom. Her er klubbens daglige leder, Magne Jordan Nilsen.

Strømsgodset-sjefen om Bakke-uttalelse: − Uttrykk for frustrasjon

Strømsgodset håper de kan tolke LSK-trener Geir Bakkes uttalelser om klubbens sykdomssituasjon som et uttrykk for frustrasjon. Tirsdag trente 12 av klubbens A-lagsspillere for fullt.

Lillestrøm refser Norges Fotballforbund for utsettelsen av åpningskampen mot Strømsgodset mandag. Strømsgodset hadde 11 spillere ute med covidsykdom, mener at smittesituasjonen var uavklart, og måtte ha stilt med juniorkeeperen i mål.

LSK-ledelsen er klare på at Åråsen-kampen uansett burde ha vært spilt.

– Alvorlighetsgraden av dette må jo være massiv. Det kan ikke være noe småtteri. Det sier seg selv at dette er kraftfulle saker som gjør at man ikke kan stille lag i Eliteserien. Jeg har litt medfølelse for den situasjonen de er i, for det må jo få konsekvenser for masse kamper fremover, har Geir Bakke sagt til VG.

IKKE FORNØYDE: Trener Geir Bakke og Lillestrøm er ikke fornøyde med at serieåpningen ble utsatt.

– Jeg så uttalelsen til Bakke. Den kan tolkes som han sår tvil. Men jeg håper vi kan tilskrive den som et uttrykk for frustrasjon og at han ikke har en formening om hvor syke spillerne våre er. Det ville være å så tvil om det etiske rundt vurderingene til vår medisinske ansvarlige. Men Bakke er en rettskaffen mann som er opptatt av spillernes ve og vel. Så vi tar ikke dette så bokstavelig, sier daglig leder Magne Jordan Nilsen til VG.

Han mener at Strømsgodset har hatt god kontakt med LSK om saken siden fredag.

Det har kokt på Nedre Romerike etter at utsettelsen ble kjent søndag. Supporterprofilen Lars Raastad har kalt utsettelsen «et kynisk grep».

– Det er kommet ytringer om at vi «feiger ut» og har manipulert fotballforbundet. Jeg har brukt ordet «utidig» og synes ikke noe om det, sier Magne Jordan Nilsen, som har uttaler seg fra Godsets side.

AVLYST: Herman Stengel og Strømsgodset fikk avlyst serieåpningen mot Lillestrøm – her representert med Gjermund Åsen i fjorårets møte på Åråsen.

VG har vært i kontakt med Strømsgodsets styreleder Ann Sire Fjerdingstad. Hun opplyser at hun er på ferie og henviser til den daglige lederen.

– Jeg tror også Lillestrøm hadde sendt inn en søknad om 11 av deres spillere hadde vært sykmeldt og to av de tre siste treningene før kamp hadde vært avlyst på grunn av smitteutbrudd, sier Magne Jordan Nilsen.

– Folk må tro oss på at vi ønsket å spille kampen. Det er trist og leit at forhold utover det vi har kontroll over, går ut over så mange, legger han til.

Drammens Tidenes reportasje fra Marienlyst stadion tirsdag formiddag viser 12 spillere i trening. Ytterligere syv spillere møtte opp etter å ha vært gjennom en sjekkliste på åtte punkter mandag. Disse trente i egen gruppe. Blant annet to keepere, opplyser Nilsen.

– Vi måtte ha stilt med juniorkeeperen i mål, bekrefter Nilsen på VGs spørsmål. Han understreker at Strømsgodset ville ha spilt kampen om det hadde blitt avgjørelsen i NFFs syv person store spilleplanutvalg lørdag kveld.

– 11 var sykemeldt. Vi hadde 14 på proffkontrakt som var spilleklare, pluss fem på en B-liste. Spillere som er i G19 og G17-troppen vår, opplyser den daglige lederen.

Fire spillere er ifølge ham fortsatt syke. Blant dem den først sykmeldte, som testet positivt for corona for en uke siden. Det er tidligere kjent at sentrale Herman Stengel har vært blant spillerne med covid.

– Tilsynelatende har vi nå kontroll på smittesituasjonen. Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i dag, sier Magne Jordan Nilsen.

Han mener det er for tidlig å kunne fastslå at søndagens hjemmeåpning mot Aalesund går som planlagt. Strømsgodset var tirsdag i kontakt med Lillestrøm om den utsatte kampen. Håpet er at oppgjøret kan spilles i løpet av april.

