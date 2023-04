KUNNE SMILE: Hervé Renard debuterte med seier for det franske kvinnelandslaget.

Drømmestart for Renard i Frankrike – knuste Colombia

(Frankrike – Colombia 5–2) Frankrikes kvinnelandslag i fotball slo Colombia komfortabelt i Hervé Renard (54) sin første kamp som fransk landslagssjef.

Renard, som ledet Saudi-Arabias menn i VM i Qatar i fjor, tok over etter Corinne Diacre forrige måned. Det franske fotballforbundet (FFF) ga Diacre sparken etter at kaptein Wendie Renard gikk ut og sa at hun ikke ville spille for landslaget så lenge Diacre var trener.

Eugénie Le Sommer og Delphine Cascarino scoret to mål hver mot Colombia. Grace Geyoro sto bak vertenes siste scoring, ett minutt på overtid. Renard hentet inn Le Sommer til troppen etter å ha vært utelatt i to år.

Frankrike forbereder seg til verdensmesterskapet for kvinner i New Zealand og Australia som starter i juli. Der spiller de i gruppe F sammen med Jamaica, Brasil og Panama.