I GULLKAMP: Martin Ødegaard og Arsenal er nå bare tre poeng foran Manchester City.

Mener kun Leicester-sjokket vil toppe en Arsenal-tittel

MANCHESTER (VG) Plutselig har Pep Guardiola, Erling Braut Haaland og Manchester City gullskjebnen i egne hender. Men ytterst få hadde spådd at Arsenal i det hele tatt skulle være i nærheten av ligatittelen.

«Man vinner ikke ligaen med å kjøpe reservene til Manchester City», uttalte fotballeksperten Tor-Kristian Karlsen da VG skulle spå årets Premier League-sesong.

– Jeg må jo bare leve og dø med det sitatet. Arsenal har fremstått på en fremragende måte og jeg bøyer meg i støvet – uansett hvordan sesongen ender, sier mannen som har 25 års erfaring med ulike roller innen fotballen, som blant annet sportsdirektør i Monaco.

Med like mange kamper spilt er Arsenal tre poeng foran Manchester City, og lagene møtes på Citys hjemmebane om halvannen uke. City har syv mål bedre målforskjell. Arsenal møter West Ham borte søndag. Martin Ødegaard & Co. er hardt presset til å vinne for å holde City unna.

VG treffer Karlsen i restauranten på hotellet Dakota i Manchester, som er et populært sted blant mange av byens profilerte fotballspillere.

– Ytterst få hadde nok forutsett den enorme Arsenal-fremgangen denne sesongen. Men all ære til de som gjorde det. Selv om kvalitetene i laget var ubestridt, trodde jeg at de manglet karakterstyrken og lederegenskapene til å prestere så jevnt på et høyt nivå, sier han.

I tabelltipset ble Arsenal spådd på fjerdeplass, noe som ble regnet som et optimistisk tips foran blant andre kjøpesterke Chelsea og Manchester United.

City-manager Pep Guardiola så nok heller ikke Arsenal som en utfordrer da han lot den ukrainske venstrebacken Oleksandr Zintsjenko og den brasilianske spissen Gabriel Jesus gå til tittelrivalen.

– Hvorfor ikke? Fordi de vinner, min venn. Ahh, sa Pep Guardiola småsarkastisk da han ble spurt om det var en tabbe å slippe spillerne til Arsenal.

En av de som har fulgt Manchester City tett, er journalisten Ian Irving i Premier League Productions. Han hadde i likhet med de fleste andre trodd at Arsenal ville få med mer enn nok med å kjempe seg til en Champions League-plass, men stusset likevel over salget av de to City-spillerne.

– Det var en overraskelse, det er det ingen tvil om, for det er så sjelden at toppklubbene i England selger til noen direkte rivaler. Samtidig tror jeg ingen så det komme at Arsenal skulle være så stabile som de har vært denne sesongen, sier Irving til VG.

Ian Irving i Premier League Productions.

Tor-Kristian Karlsen synes imidlertid ikke at «City-reservene» er den viktigste årsaken til Arsenals suksess.

– Spesielt den defensive tryggheten har vært utrolig imponerende. Fremgangen handler selvsagt om det kollektive og at Arteta har klart å implementere en ekstremt krevende spillestil, sier Karlsen – og fortsetter:

– Men når det gjelder enkeltspillere har Saliba imponert meg i særklasse bakover på banen. En mot en er han kanskje Europas beste midtstopper, mens Ødegaard har bundet sammen en det offensive. Han spiller jo som en tidlig Modric. I tillegg har det jeg anså som «nesten-spillere» – Saka og Martinelli nærmere bestemt – slått ut i full blomst.

Fotballekspert Tor-Kristian Karlsen i Manchester.

Ian Irving mener at kun én triumf kan toppe et eventuelt Arsenal-gull så langt i Premier League-historien. Han poengterer at Blackburn brukte mye penger før deres ligagull i 1995, mens Antonio Conte og Chelsea vant i en sesong hvor både Pep Guardiola og José Mourinho hadde sine første sesonger i Manchester City og Manchester United.

– Hvis Artetas Arsenal går hele veien og tar ligatittelen, vil det nok være det største sjokket etter Leicester, slår han fast. Leicester ble sensasjonelt ligamestere i 2015/16-sesongen.

Forrige søndag ble Manchester City invitert enda tettere i gullkampen etter at Roberto Firmino satte inn 2–2 og ødela for Arsenal på Anfield:

Lørdag fikk nettopp Leicester merke Erling Braut Haaland og Citys storform. På 3–0 og to Haaland-mål ble nordmannen tatt av. Kampen var i praksis over ved pause.

Ifølge dataselskapet Gracenote, som hadde beregnet mulighetene for gull før helgens kamper, var Manchester City små favoritter. De fikk 56 prosent sjanse, mens Arsenal ble gitt 44 prosent sjanse.

