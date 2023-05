Kommentar

Den magiske reisen

Bård Finne var den store spilleren på Lerkendal.

(Rosenborg-Brann 0–2) Brann-bølgen er akkurat det norsk fotball trenger nå.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er liv i leiren rundt starten på årets eliteserie.

Det skyldes summen av flere faktorer, men du skal ikke undervurdere betydningen av å ha Brann tilbake blant de beste. Og da snakker vi ikke bare om 11 spillere i røde drakter, men om all viraken, entusiasmen og lyden som følger med en bråte bergensere som får mer og mer selvtillit.

Brann hører rett og slett ikke hjemme i OBOS-ligaen.

Innledningen på sesongen har vært sprudlende og offensiv fra et nyopprykket lag, som ligger på en imponerende andreplass etter fem kamper. Når vi da vet at de har spilt borte både mot Rosenborg og Bodø/Glimt, med seier i Trondheim og nesten-triumf i nord, er det ikke så rart at patriotismen er stadig mer nystemt mellom syv fjell.

I en sjanserik kamp mot et normalt sterkt hjemmelag burde Brann satt adskillig flere av sjansene de skapte. Særlig Bård Finne var et kronisk uromoment, som skapte store problemer for Rosenborg-forsvaret.

Riktignok slapp de røde også til en del sjanser imot, men det er noe sjarmerende med det offensive tankesettet som legges til grunn.

Det kreves selvtillit for å gå ut på Lerkendal med den mentaliteten Brann la til grunn.

Ekstra artig må nødvendigvis opplevelsen ha vært for Eirik Horneland, som har hatt en magisk reise som trener etter en brutal dose motgang.

Luekledde Eirik Horneland har noe på gang med nyopprykkede Brann.

Han har vært åpen på hvordan han mistet seg selv da trenerjobben i Rosenborg slett ikke gikk som håpet, etter at han ble hentet fra Haugesund i 2019. Kanskje har han hørt mye på Finn Kalvik, men han har uansett til de grader klart å «finne seg sjæl» igje,

I Bergen, der veien gikk fra å være assistenten til den tidligere RBK-treneren Kåre Ingebrigtsen til å få hovedansvaret selv, har posisjonen til Horneland bare blitt sterkere og sterkere.

Han utviste stort lederskap i det offentlige da nachspielskandalen rammet, og nå er det på den sportslige siden at han virkelig imponerer.

Sesongen er lang og det er selvsagt altfor tidlig å konkludere med noe som helst, men et Brann som lykkes både i serie og cup er en vanvittig vitamininnsprøyting så langt.

I Trondheim ser det langt seigere ut, og et hjemmetap preget av filming og måltørke var ikke det Kjetil Rekdal trengte. Før pause kunne det fort blitt noe, men totalt sett var RBK markant for svake på eget gress.

Denne onsdagen var rød, den ga en horde tilreisende bergensere en velfortjent opptur og det er bare å glede seg til mer bergensk kok fremover.

Liv og leven rundt Brann er sårt trengt for norsk fotball.