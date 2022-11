ALT HAR EN SLUTT: Også Piqués lange fotballkarriere.

Piqué avsluttet karrieren i tårer - fikk stående applaus

(FC Barcelona-Almería 2–0) Han vil huskes best for sine nesten 400 kamper og drøssevis av trofeer i FC Barcelona. Nå er Gerard Piqués karriere over.

Andreas Hellenes

På stillingen 2–0 til FC Barcelona over Almería på Camp Nou ble klubblegende Gerard Piqué byttet ut for aller siste gang i sin fotballkarriere.

I forkant av oppgjøret hadde nemlig den spanske 35-åringen annonsert at han legger opp via Twitter. I kampens 83. minutt kom nummer tre, som er Piqués nummer, opp på innbyttertavlen.

Umiddelbart reiste publikum seg opp for å klappe den høyreiste midtstopperen av banen, og ute på matta fikk en tårevåt Piqué, med kapteinsbindet rundt armen, klemmer fra både dommer og medspillere.

Før Piqué ble byttet ut hadde Ousmane Dembele og Frenkie De Jong scoret de to avgjørende målene for hjemmelaget.

Selv om Piqué før lørdagens avskjedskamp kun hadde startet tre kamper denne sesongen, så fikk han plass i Xavis startellever i sin siste kamp i karrieren.

Piqué har vunnet både EM og VM med det spanske landslaget. Han har åtte seriegull og vunnet Champions League flere ganger.