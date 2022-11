HÅPET LEVER: Christian Michelsen feirer 4–0-seieren mot Aalesund forrige helg.

Kristiansunds ville snuoperasjon: − Vi har stått opp fra de døde

Det er tidenes snuoperasjon dersom Kristiansund redder plassen i Eliteserien. Med to kamper igjen er trener Christian Michelsen (46) og kaptein Dan Peter Ulvestad (33) forsiktige optimister.

Per Opsahl

Geir Juva

– Det er på mange måter et slags opprykk vi kjemper om nå. Da det så som mørkest ut hadde vi takket ja til denne muligheten, sier KBK-trener Christian Michelsen til VG.

4–0-seieren hjemme mot Aalesund forrige helg understreker hvilket av de tre lagene i bunnstriden som går inn i avslutningen med formen på sin side.

Sandefjord har ikke vunnet en eneste seriekamp siden møtet med Kristiansund i juli, og tatt bare tre poeng på 13 kamper. KBK har sanket 19 poeng på 14, og med to kamper igjen er det to poeng opp til Sandefjord på kvalifiseringsplassen

Jerv ligger helt sist, men med seks poeng i de to siste kampene kan kvalifiseringsplassen reddes også for Grimstad-laget.

– Det kan egentlig beskrives slik at vi har stått opp fra de døde. Vi kan klare det som så umulig ut, sier Michelsen foran den meget nervepirrende sesongavslutningen.

Det er tre måneder siden alt håp egentlig var ute. I juli hadde Kristiansund null seirer og 11 poeng opp til kvalikplassen. Dersom de klorer til seg kvalifiseringsplassen og unngår nedrykk, er det en redningsaksjon for historiebøkene.

Info Slik er kampene i nedrykksstriden 6. november: Jerv – Rosenborg Molde – Sandefjord Sarpsborg 08 – Kristiansund 13. november: Kristiansund – Jerv Sandefjord – Haugesund Vis mer

27. juli hadde Kristiansund nemlig tapt 0–2 borte mot Sandefjord, og sto med to poeng etter 14 kamper. Seieren løftet Sandefjord opp på åttendeplass med 20 poeng på sine 15 kamper.

Spørsmålet var ikke om KBK skulle rykke ned, men når det ville bli klart.

Etablert på øvre halvdel

Michelsen hadde hatt trenerjobben siden 2014, og debuterte i Eliteserien med en sterk 7. plass i 2017. Siden da er det blitt femteplass, sjetteplass, femteplass og sjetteplass i 2022.

Han var «mirakeltreneren» som hadde ledet KBK til stabile plasseringer på øvre halvdel. Men i 2022 var det bråstopp, og etter halvspilt sesong var laget helt akterutseilt på bunnen av tabellen.

VENDEPUNKTET: Kristiansund-spillerne feirer 1–0-seieren borte mot HamKam 30. juli. Det var sesongens første trepoenger – i kamp nummer 15.

– Det var jo et spørsmål om hvordan vi skulle angripe det. Medier og eksperter så på tabellen og kampene vi hadde spilt. Vi hadde ikke vært gode nok, men den elendige poengfangsten hadde flere årsaker, sier Michelsen i dag.

– Det var mange som hadde gitt oss opp i sommer. Det er ikke så rart, men at vi fortsatt henger med viser hva som bor i dette laget og denne klubben, mener Michelsen.

30. juli kom sesongens første trepoenger da HamKam ble slått 1–0 på bortebane. Sakte, men sikkert har KBK spist seg inn på de andre lagene i nedrykksstriden.

LEDERE: Kaptein Dan Peter Ulvestad og trener Christian Michelsen smiler fornøyd etter 4–0-seieren mot Aalesund sist helg.

Enorme skadeproblemer

Det største problemet var alle skadene i starten av sesongen. Særlig i midtforsvaret var det syltynt i april.

Kaptein og stopperbauta Dan Peter Ulvestad hadde vært med i hele oppkjøringen, men så gjorde ryggproblemene han hadde slitt med tidligere comeback.

– Jeg hadde ikke mistet en trening i oppkjøringen, men ryggprolapsen hadde ligget og murret. Så slo den ut på samme plass jeg hadde operert tidligere, sier Ulvestad til VG.

Han måtte igjennom en ny operasjon i slutten av april og var ikke spilleklar før i juli.

33-åringen er mangeårig kaptein i KBK, og tallene fra 2022-sesongen understreker hans betydning for laget:

Uten Ulvestad på banen: Ett poeng på 12 kamper

Med Ulvestad på banen: 20 poeng på 16 kamper

– Det hører med til historien at det er noen av de kampene jeg bare så vidt har vært innpå, sier Ulvestad beskjedent.

– Hår på kassen

Trener Michelsen mener Ulvestads comeback hadde stor betydning for oppturen:

– Som kaptein og et rutinert hode med flere hundre kamper er det klart at han er viktig. Én ting er at han spiller, men tilstedeværelsen på trening og det faktum at han er en markant personlighet som er en del av DNA-et i KBK.

– Du må ha litt hår på kassen for å stå opp fra de døde. Det har Dan Peter, flirer sjefen.

Hylles av ekspert som slaktet KBK i sommer:

Michelsen forteller om grepene de gjorde. En mentaltrener har bidratt, og det har vært «lagbyggingsøvelser» med sjøhopping og brannslukking. Rent fotballtaktisk ble det lagt om til tre midtstoppere da resultatene snudde.

– Men det er spillerne selv som skal ha all honnør for den mentale styrken de har vist ved å «stå i det», mener Michelsen.

– Jeg hadde ikke mitt verste mareritt trodd at vi skulle ligge der vi lå i sommer. Det er mange som skal ha ros for at vi reiste oss etter å ha fått så mange på trynet, sier Ulvestad og legger til:

– Vi har fått muligheten til å redde stumpene, men fornyes ikke eliteseriekontrakten er det en mager trøst. Jobben er ikke gjort før vi er sikret.

FEM LAG har berget plassen tross mer enn tre poeng opp til trygg grunn eller kvalikplass ved halvspilt serie.

Tre av tilfellene skriver seg fra sesonger med tre poeng for seier (innført 1987), to fra to poeng for seier-æraen.

Strømsgodset 2019

Vant bare to av de 15 første kampene og lå sist på tabellen med fem poeng opp til Ranheim på kvalikplass da serien var halvspilt. En dansk trener, Henrik Pedersen, og syv nye spillere, bidro til et løft på høsten. Den offensive trioen Mikkel Maigaard, Lars-Jørgen Salvesen og Moses Mawa hanket inn 22 målpoeng. Seks seirer og fire uavgjort på de siste 14 kampene løftet «Godset» til en 11.-plass.

Fredrikstad 2004

FFKs comeback på øverste nivå, etter et fravær på 20 år, så lenge ut til å mislykkes. «Rødbuksene» vant bare to kamper under første halvdel av sesongen. Luken på fem poeng opp til kvalikplass ble til seks før omslaget kom i august. Stopperne Raio Piiroja og Bora Zivkovic stivet opp forsvaret, og Dagfinn Enerly ble en nøkkelspiller fremover. FFK vant syv av de elleve siste kampene og endte på 10.-plass.

Sogndal 2002

Da Sogndal tapte 0–4 hjemme mot Moss på siste dag i juni, var det neppe mange som var villige til å sette penger på ny toppseriekontrakt for Håvard Flo & co. Sogndal hadde tapt ni av de elleve siste kampene og hadde fire poeng opp til Bryne på kvalikplass. Men ferien gjorde godt. De dyktige trenerne Torbjørn Glomnes og Harald Aabrekk ledet SIL til seks seirer, fire uavgjort og bare tre tap i andre halvdel.

Bodø/Glimt 1978

Glimt sto uten seier halvveis. Det så mørkt ut. «Redder høsten Super-Glimt?» spurte VG. «Viktigste kamp i klubbens 62-årige historie», mente Nordlandsposten før møtet med Lyn. Kort før kampstart ble gamletreneren Odd Bjørn Kristoffersen ansatt på ny. Glimt slo Lyn 2-1, ble høstens lag med seks seirer, en av dem på 8–1 i snøvær mot Brann. Arne Hanssen (comeback i juni) bidro til ny kontrakt med seks mål.

Vålerenga 1977

Oslos stolthet vant ikke en kamp før på tiende forsøket, og hadde fire poeng opp til trygg grunn da serien tok ferie. Men med selveste Odd Iversen på topp, ordnet det seg for «Enga» utover høsten. Seks seirer, den siste og avgjørende med 3–0 over bunnlaget Rosenborg, løftet VIF opp på 7.-plass. «Ivers» perletreff på hel volley mot Moss på Melløs i tredje siste runde må også nevnes. Uforglemmelig.