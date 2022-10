INNSPURT: Qatars VM-sjef Nasser Al Khater mener kritikerne bør droppe kritikken og heller glede seg over sporten. Bildet er fra en pressekonferanse i Doha for en måned siden.

VM-sjefen: Qatar-kritikk kan være rasistisk

Sjefen for fotball-VM i Qatar sier at kritikk av mesterskapet om to måneder kan være rasistisk - og at det ikke bør «brukes» som arena for politiske utspill.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er et sportsevenement som folk ønsker å komme til og glede seg over. Å gjøre det til en plattform for politiske uttalelser, synes jeg ikke er riktig for sporten, sier Nasser Al Khater til Sky News.

VM-sjefen tilføyer blant annet at han har bedt det engelske og walisiske fotballforbundet om å rette fokus mot sine egne lag, fremfor å kreve at immigrantene (som har jobbet med VM-anleggene) får en større kompensasjon enn de har fått eller er blitt lovet.

– Mange av dem som uttaler seg om arbeidernes velferd er ikke eksperter når det gjelder forholdene («the industry»). Og de er ikke eksperter når det gjelder det de snakker om, sier han.

Han tilføyer at han «føler» at kritikerne føler seg forpliktet til å snakke om dette. Nasser Al Khater mener de bør lese seg opp og sette seg bedre inn i hva som skjer «på bakken» i Qatar.

Nasser Al Khater mener også at «vedvarende» kritikk av mesterskapet (19. november til 18. desember) i hans hjemland kan bli ansett som rasistisk.

Han sier at han ikke vil si noe om hvilke hensikter «andre mennesker» måtte ha; han vil ikke mene noe om hva de måtte tenke og deres sjelsliv.

– Men du vet, hvem vet, antakelig, konkluderer han.

BYGGER STADIOENE: Immigrantarbeidere på vei til ferdigstille en av mange VM-arenaer i Qatar. Denne heter Lusail Stadium. Bildet er tatt i 2019.

Øvrige temaer i løpet av intervjuet, og Nasser Al Khaters svar:

Homofile fans vil være velkomne til å vise sin kjærlighet og eksponere regnbueflagget.

Det engelske fotballforbundet har uttalt at laget VM-kaptein Harry Kane vil bære «One Love»-kapteinsbåndet under mesterskapet. Det vil også Wales-kaptein Gareth Bale. VM-sjef Al Khaters mener det er opp til Fifa om han skal tillates å gjøre det, men advarer mot «politiske budskap» fra VM-lagene.

VM-arrangørene vil opprette egne «bli edru»-områder for fulle fans.

ONE LOVE: England-kaptein Harry Kane med regnbue-armbånd under oppgjøret mot Italia nylig. Til høyre Harry Maguire.

Al Khater opplyser at 95 prosent av billettene til VM-kampene er solgt.

– Det eneste vi ønsker er at folk har respekt for kulturen (vår). Så lenge du ikke skader andre folk, hvis du ikke ødelegger offentlig eiendom, hvis du ikke oppfører deg på en fornærmende måte - da er alle velkomne og du vil ikke ha noe å bekymre deg for, sier Qatars VM-sjef i intervjuet med Sky News.