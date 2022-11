På denne motorveien i Qatar møtte Rafaelle (21) sin skjebne. På sykehuset i Doha oppdaget mamma Jo (55) bokstavene som skulle få henne til å skrike.

– Ingen mor

skal behøve

å oppleve dette

DØDEN I Qatar: − Ingen mor skal behøve å oppleve dette

31. mars 2019, klokken 09.00: Jo Sullivan (55) gjør seg klar til en ny tur ut i ørkenen.

Hun har bodd i Qatar i tre år nå. Nettverket hennes har vokst siden flyttingen fra England. Bilturene hun arrangerer der ute i sanddynene, blir stadig mer populære.

Turistene flys inn fra hele verden.

Det er allerede to timer siden hun våknet til soloppgangen på The Pearl. Den kunstige øya nord i Doha huser tusenvis av luksuriøse leiligheter.

150 milliarder kroner skal prosjektet ha kostet. Her ligger yachtene tett i havnen. Butikkvinduene er fylt med Versace, Rolls-Royce og Ferrari.

Det nye livet fremstår som et eventyr, tenker Jo.

Ektemannen Donal har allerede dratt på jobb. Han bygger VM-anlegg i Qatar. Om bare tre år skal landet ta imot en hel verden til fotballfest.

Jo og Donal Sullivan er blant alle dem som tjener gode penger på den rivende utviklingen i Qatar.

Men snart skal de oppleve en helt annen side av landet de har lært seg å like.

Datteren Rafaelle bor også hos dem nå.

I England jobbet hun med sminke på noen av landets største TV-show. Nå planlegger hun flytting til Qatar. Hun vil starte et etisk hudpleieselskap.

Hver morgen vekkes Rafaelle på den samme måten: Mamma Jo setter på musikk, ofte afrikanske rytmer. Og så danser hun seg inn på soverommet til «Raffy», som hun kalles.

Mor og datter. Hverandres beste venner.

Denne dagen har Jo gjort klar sangen «Tekno» av artisten Samantha. Hun åpner soveromsdøren og starter å danse. Så stopper hun opp.

Inne på rommet er sengen tom.

Klokken er 00.06. En hvit Toyota Land Cruiser måles til 191 kilometer i timen idet den suser sørover på motorveien mot Doha. På bildet fra trafikkameraet er bilen tydelig uskadet.

Den 46 år gamle sjåføren blinker med lysene og bruker krabbefeltet utenfor veibanen for å komme seg forbi den ene bilen etter den andre.

Men klokken 00.10 går det galt. Bilen treffer en annen, mørk, Land Cruiser. Den er også på vei sørover mot Doha, i samme kjørefelt.

I den sitter Rafaelle.

Et stykke bak blir sjåføren av en annen bil vitne til det som skjer. I avhør med politiet skal han senere fortelle hvordan en av bilene foran ham snurrer rundt. To personer – en kvinne og en mann – kastes ut av bilen, påstår han.

«Jeg fikk med meg at bilen som hadde forårsaket ulykken, stakk fra stedet.»

Det sier vitnet ifølge politirapporten som VG har lest.

20-åringen som kjørte bilen Rafaelle satt i, skal fortelle til politiet at han holdt 120 kilometer i timen da alt skjedde veldig raskt:

«Jeg hørte lyden av bremser, og vi ble truffet på venstre side, bak på bilen. Så ble vi truffet ved venstre vindu. Det er alt jeg husker», heter det i politiets rapport.

Noen minutter etter sammenstøtet fanges den hvite bilen på nytt opp av et trafikkamera. Denne gangen i 181 kilometer i timen. Og nå har den synlige skader på fronten idet den suser videre mot hovedstaden i Qatar.

Klokken 10.30 kommer angsten snikende hjemme hos Jo Sullivan.

Rafaelle svarer ikke på noen av de to telefonene sine. Sengen er redd opp og urørt. Whatsapp-kontoen hennes var sist i bruk klokken 00.09 – for over ti timer siden. Siden har det vært stille.

21-åringen drikker ikke alkohol. Hun holder seg unna narkotika. Dette ligner ikke Rafaelle.

– Ingen av vennene hennes visste hvor hun var, og nå begynte jeg å få panikk, forteller Jo Sullivan.

Hun beklager at hun begynner å gråte.

Jo tar imot VG hjemme på kjøkkenet i den engelske universitetsbyen Cambridge. På veggene henger bilder av Rafaelle.

På politistasjonen på The Pearl i Qatar var det ingen som snakket engelsk denne formiddagen for tre år siden. På neste politistasjon fikk Jo forklart hva det gjaldt. Hun viste frem kopier av passet til datteren.

Så fikk hun beskjed om å sette seg. Der ble Jo og Donal sittende i fem timer uten at noe skjedde, forteller de.

Klokken 17.30 fikk ekteparet nok. De reiste til sykehuset i Doha.

– Der møtte vi en ansatt som fortalte at han nettopp hadde kommet på jobb. «Ta en titt i den boken der borte», sa han til oss. Jeg satte meg ned og bladde i boken selv, og fant til slutt frem til at de hadde fått inn en kvinne med ukjent nasjonalitet klokken 01.26 på natten. Det sto ikke noe navn, kun bokstavene «DOA».

DOA står for «Dead on arrival». Død ved ankomst.

– På dette tidspunktet hadde politiet allerede både passet og bankkortene hennes. Og rundt halsen hadde hun et kjede med navnet sitt skrevet på arabisk, sier Jo Sullivan.

I to timer gikk hun fra rom til rom på sykehuset i Doha. På de døde menneskene hun fant, dro hun av det ene lakenet etter det andre. Men uten resultat.

Klokken 19 bestemte Rafaelles foreldre seg for å reise til likhuset i Doha. Jo glemmer aldri blikket til kvinnen som møtte dem.

– Hun skrev på et ark. Ved siden av henne lå en kopi av passet til Raffy. «Er du legen? Hvorfor har du passet til datteren min?» spurte jeg. Hun stirret bare kaldt på meg og sa: «Vil du se kroppen hennes?» Hun pekte på noen stålbokser, og en kollega åpnet en av dem.

Under samtalen med VG hjemme på kjøkkenet bryter Jo sammen på nytt. Mens tårene renner ned over kinnet, sliter 55-åringen med å snakke.

– Raffy var inni der. I plastikk. Jeg var fullstendig uforberedt. Og vi møtte ingen medfølelse. Ikke så mye som et spørsmål om vi trengte et glass vann. Jeg husker at jeg skrek, hylte.

Unmute video

Rafaelle ankom til sykehuset klokken 01 på natten. Én time senere ble hun erklært død, viser politidokumenter VG har sett. 19 timer senere ble hun endelig funnet av mamma og pappa.

Jo Sullivan er sint. Hun er bitter.

Gjerningsmannen, en 46 år gammel lokal lærer i Qatar, ble dømt til to måneders fengsel. Han har aldri tatt kontakt med den engelske familien, sier Jo.

Hun vet ikke om han har sonet straffen sin. Myndighetene i Qatar har aldri svart.

– To måneder for å drepe noen og så stikke av? Jeg har vært på lengre ferier enn to måneder.

– På politistasjonen i Qatar ser du folk som er lenket sammen for å ha stjålet et brød. De sitter i fengsel til saken deres kommer opp. Det gjorde ikke denne mannen. Det er kvalmende – og jeg kommer ikke til å tie stille, sier Jo.

Etter å ha bodd der i tre år, var Jo glad i VM-landet Qatar. Hun fikk gode venner der. Etter trafikkulykken har alt snudd.

Hun advarer nå nordmenn og andre utlendinger som tror at du er trygg i landet. Jo snakker om to rettssystemer: Ett for de lokale med kontakter – et annet for alle andre.

– Dersom du støtter et land som oppfører seg slik mot andre mennesker, så er du en del av problemet selv. Du kan bare ikke behandle folk annerledes fordi de er kvinner eller homofile. Qatar er gode på PR, og de sier ofte: «Se hva vi har gjort.» Men dette er folk uten respekt for menneskeverd, og vi kan ikke gi oss. Vi må presse dem på menneskerettigheter, mener Jo Sullivan.

Mari Norbakk er postdoktor ved Christian Michelsens institutt i Bergen. Hun beskriver et rettssystem i Qatar som i langt større grad var todelt den gangen Storbritannia kontrollerte landet.

Nasjonen som nå forbereder VM i fotball, ble først uavhengig i 1972.

– Det er ikke fritt frem for folk fra Qatar heller, men det handler mye om hvor «viktig» du er. Kvinner har for eksempel mindre rettsvern enn menn, påpeker Norbakk overfor VG.

Hun har selv bodd i Qatar, som ledd i sin egen doktorgradsoppgave som sosialantropolog.

– Kan det utgjøre en forskjell om du har en posisjon eller er et kjent navn i dette rettsvesenet?

– Ja. Sånn kan det være mange steder i verden, men basert på min egen forskning, så er det ekstremt i Qatar, svarer Norbakk.

– Det forskjellsbehandles eksplisitt på lønn, basert på nasjonalitet. Hvem du er, har mye å si for hvordan du håndteres av politiet, hvilken politistasjon du ender på, tilgangen på advokathjelp, samt hjelp til oversettelse.

– På den måten er en statsborger fra Qatar en helt annen i dette systemet sammenlignet med en avdød utlending.

Norbakk understreker likevel at briter rent generelt ofte er blitt godt ivaretatt i Qatar. De blitt ansett for å være privilegerte.

– Har du hørt om lignende saker som den til Rafaelle og moren Jo Sullivan?

– Jeg har dessverre det. Denne er ikke unik. Det finnes tilfeller der folk som har vært involvert i bilulykker eller former for overgrep, har hevdet at den som utøvde kriminaliteten, ikke er blitt straffet – eller at straffen har vært uproporsjonal lav.

Den lille familien i Cambridge får ikke svar på spørsmålene sine, sier Jo Sullivan. Myndighetene i Qatar er fullstendig fraværende og uten vilje til å samarbeide, mener hun.

Fortsatt er spørsmålene mange.

Hvorfor har en rettsmedisiner i England konkludert med at merkene Rafaelle hadde på brystet, stammer fra setebeltet i bilen – når det i politirapporten i Qatar hevdes at hun ble slynget ut av Land Roveren?

Hvorfor er det kun skader foran på bilen Rafaelle satt i da de skal ha blitt påkjørt bakfra og bilen skal ha rullet rundt?

– Har dere en teori om hva som kan ha skjedd?

– Vi vet ikke, svarer Jo Sullivan og viser til rettsmedisineren i England.

– Han har utnevnt en uavhengig ekspert som skal hjelpe ham med granskingen. Politirapportene fra Qatar stemmer ikke overens med materiale vi har fra obduksjonen.

VG har konfrontert myndighetene i Qatar med innholdet i denne saken. Den statlige kommunikasjonsenheten har imidlertid ikke besvart henvendelsen på epost.

Jo forteller om en ødelagt familie etter det som skjedde for tre år siden. Om hvordan hun ikke bare mistet en datter, men også en mann og en sønn – og til slutt seg selv. Det handler om sinne og bitterhet.

Hele livet forandret seg natt til 30. mars 2019.

– Det er vanskelig å finne glede i noe som helst når du har opplevd et slikt traume og tap. I dag eksisterer vi bare, vi lever ikke. Hjertene våre er helt knust, og fremtiden er tatt fra oss. Sønnen vår har ikke en søster å dele livet videre med. Vi vet ikke hvordan vi skal leve med dette tapet. Vi savner henne forferdelig.

Mandag 21. november er det planlagt en offentlig høring i England. Håpet til Jo er at rettsmedisinere skal kunne konkludere med hva som skjedde med Rafaelle. At familien skal få svarene de ønsker seg.

– Hvorfor er det viktig for dere?

– Dette handler ikke bare om Raffy, men også om andre. Når folk oppfører seg slik mot meg, som er en utdannet person fra Europa, hvordan oppfører de seg da mot noen som har mindre ressurser? Det kan være seg en turist eller en migrantarbeider.

Qatar har høstet massiv kritikk fra menneskerettighetsorganisasjon for måten de behandler migrantarbeiderne i landet på. Disse utgjør 80 prosent av innbyggerne i Qatar og lever ofte, ifølge kritikerne, under slavelignende forhold.

Jo Sullivan tørker tårer mens hun prater med VG:

– Ingen mor skal behøve å oppleve dette. Jeg får henne aldri tilbake, men jeg føler at jeg kan tvinge frem en avslutning på saken. Livet til Raffy var verdt noe. Det er alles liv. Noen har tatt livet hennes. Da må noen stå til ansvar. Det må endring til. Å straffe noen i to måneder for et drap: Det er uakseptabelt, uavhengig av hudfarge og kjønn, sier hun.

Dagen før høringen i England, søndag 20. november, starter fotball-VM i Qatar. En hel verden skal se vertsnasjonen møte Ecuador i åpningskampen.

Men det som vil være en fest for noen, er blitt et mareritt for andre.

I fire år jobbet Jos ektemann Donal på fire av de åtte stadionanleggene som skal brukes under mesterskapet. Han var kommersiell sjef for prosjektene og har også jobbet med utvidelsen av Hamad-flyplassen i Doha.

Nå orker han ikke å se på fotball-VM.

– Jeg er en ihuga fotballsupporter, men jeg kan ikke akseptere den behandlingen vi og andre har opplevd i Qatar. Dette blir fantastisk PR for landet. De har brukt penger på å se bra ut, ikke på sikkerhet og menneskeverd, sier han.

– Jeg kommer ikke til å se ett minutt på VM denne gangen. Jeg skal aldri mer fly med Qatar Airways. Jeg skal aldri tilbake til det landet. Aldri, sier Jo.

– Mesterskapet blir synlig overalt i offentligheten, i fire lange uker?

– Jeg kommer bare tenke på alle dem som har mistet livet sitt i Qatar. På urettferdigheten, svarer moren til Rafaelle.

– Vår historie er bare én av mange.