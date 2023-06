FLERE STATSOVERHODER: Tyrkia-president Recep Erdogan (nr. tre fra venstre), statsoverhode i Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nayhan, City-eier og visestatsminister i Abu Dhabi Sjeik Mansour (med lyseblått skjerf) og City-styreleder Khaldoon al-Mubarak er på plass for å se Champions League-finalen i Istanbul.

Omstridt City-eier dukket opp på kamp for første gang på 13 år

ISTANBUL (VG) Manchester Citys arabiske eier, Sjeik Mansour (52), Tyrkia-president Recep Erdogan (69) og flere andre prominente gjester er på plass for Champions League-finalen mellom Erling Braut Haalands mannskap og italienske Inter.

Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, som er City-eierens fulle navn, er visestatsminister i Abu Dhabi og ser Erling Braut Haaland (22) i aksjon for første gang. 52-åringen har forvandlet den engelske klubben fra å være nedrykkstruet til å kjempe om Europas gjeveste trofé – og lørdag kveld kan de sikre en historisk «Treble» «Treble»Vinne ligaen, FA-cupen og Champions League.

Nå har han fløyet til Tyrkia sammen med bror og Abu Dhabis statsoverhode, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (62).

Etter oppkjøpet av Manchester City i 2008 har Sjeik Mansour vært til stede på kamp kun én gang. Det skjedde i 2010. Idet Erling Braut Haaland (22) gjorde seg klar til å entre gressmatten på Atatürk Olympic Stadium lørdag kveld, kom Sjeik Mansour til syne på tribunen igjen.

Til venstre sto broren og den mektigste personen i Abu Dhabi sammen med Tyrkia-president Recep Erdogan. Til høyre var City-styreleder Khaldoon al-Mubarak (47), også han med flere roller i regjeringen.

I MAI: Sjeik Mansour møtte sist måned Syrias president, Bashar al-Assad, til samtaler i Saudi-Arabia.

Info Derfor er Citys Abu Dhabi-eiere kontroversielle *Syv emirer styrer de syv emiratene i De forente arabiske emirater. City-eier Sheikh Mansour er visestatsminister i hovedstaden Abu Dhabi. Det er ulovlig med politiske partier. *Sex mellom personer av samme kjønn kan straffes med fengsel *Loven tillater vold mot kvinner så lenge det ikke etterlater langvarige skader – og kvinner som anmelder voldtekt kan bli dømt til flere år i fengsel for sex utenfor ekteskap, ifølge Amnesty *Ifølge Amnesty driver myndighetene også krigsforbrytelser i Jemen og hemmelige fengsler hvor folk skal bli torturert og forsvinne sporløst * Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot De forente arabiske emirater, myndighetene, lederne eller kulturen kan bli straffet, ifølge norske myndigheter *Utroskap kan straffes med piskeslag *De fleste innbyggerne er gjestearbeidere som lever under vanskelige forhold og ikke har tilgang til helsehjelp, utdanning eller andre sosiale ytelser, ifølge FN-sambandet Vis mer

Manchester City-eierne er elsket av supporterne, men omdiskutert av andre. Sjeik Mansour har fått kritikk av flere grunner.

Ifølge John Peder Egenæs i Amnesty ønsker De forente arabiske emirater å bruke idrett som en måte å flytte fokuset bort fra brudd på menneskerettigheter og heller bli forbundet med store idrettsøyeblikk. Det er dette som er definisjonen på «sportsvasking».

Regimet i UAE er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten, ifølge FN-sambandet. Loven i føderasjonen tillater blant annet vold mot kvinner og det er forbudt å være homofil.

Manchester City eies av City Football Group (CFG), som er Abu Dhabi United Groups administrerende fotballselskap.

– Noen stater har til og med skrevet det i strategier at de bruker idrett for å tiltrekke seg positiv oppmerksomhet som kan veksles inn i turisme og investeringer. Dette er stater som er veldig undertrykkende. Hvis ikke dette blir tatt på stort alvor av dem som har mulighet til å påvirke regelverket, vil det bare bli mer av det fremover. Til nå kan det oppsummeres som velfungerende for dem som bruker det, har Amnesty-sjefen tidligere sagt til VG.

I AKSJON: Erling Braut Haaland under finalen mot Inter i Istanbul.

Alexander Kristoff syklet selv for Abu Dhabi-eide UAE Team Emirates fra 2017 til 2021. Han har tatt Haaland i forsvar for klubbvalget.

– Jeg har jo vært på UAE, som har samme eiere som City. Jeg har ikke noe vondt å si om hverken UAE eller sponsorene der. De jeg har møtt i mine fire år i det systemet var veldig hyggelige og jordnære, men alle holdninger er ikke nødvendigvis like mine. Vi kommer jo fra forskjellige kulturer og det vil jo være forskjellige meninger, sa 35-åringen til VG før Manchester Citys møte med saudi-eide Newcastle tidligere denne sesongen.

Det norske oljefondet oppgir for øvrig at Norge har investert over 17 milliarder i De forente arabiske emirater.

Haaland ble nylig den fjerde nordmannen til å vinne Premier League. I etterkant har jærbuen også vunnet FA-cupen med City. Klubben har hatt eventyrlig sportslig suksess og vunnet syv seriemesterskap under eierskapet til Sjeik Mansour. Om titlene blir stående i troféskapet i den blå delen av Manchester, er likevel ikke sikkert.

Manchester City er anklaget av Premier League for over 100 regelbrudd – blant annet på Financial Fair Play.

City skal, ifølge Premier League, ha brutt regler som krever at klubben må inkludere alle godtgjørelsene til en manager i kontrakten. Etterforskningen har pågått siden 2018. Britisk presse tror saken vil pågå i lang tid.

Info Regel-bruddene City anklages for og mulige sanksjoner: Sesongene 09/10 til og med 17/18 : Brutt regler som krever at det gis informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med hensyn til dens inntekter (inkludert sponsorinntekter) og driftskostnader.

Sesongene 09/10 til 12/13 : Brutt regler som krever fullstendige detaljer om managerens godtgjørelse.

Sesongene 13/14 til 17/18 : Brutt regler som krever at klubben overholder UEFAs regler, inkludert klubblisenser og økonomisk fair play (Financial Fair Play).

Sesongene 15/16 til og med 17/18 : Brutt regler om lønnsomhet og bærekraft.

Fra desember 2018 til dags dato: Brutt regler som krever at klubben samarbeider med og bistår Premier League i dens undersøkelser, inkludert ved å levere dokumenter og informasjon i god tro. Mulige sanksjoner hvis City blir dømt: Den gjeldende klubben kan få poengtrekk

Den gjeldende klubben kan bli utvist fra ligaen

Hindre den gjeldende klubben fra å registrere spillere

Pengebøter

Kompensasjoner

Overgangsnekt

At tidligere ligakamper kan bli spilt om igjen Vis mer