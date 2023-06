BLE BUET PÅ: Lionel Messi i avskjedskampen.

Paris Saint-Germain raknet i Messis avskjed

(Paris Saint-Germain – Clermont 2–3) PSG ga fra seg en 2–0-ledelse i den franske serieavslutningen. Lionel Messi (35) ble buet på i avskjeden.

Lørdagens kamp var Lionel Messis siste som PSG-spiller. PSG tok en tidlig 2–0-ledelse etter scoringer av Sergio Ramos og Kylian Mbappé, men så kollapset de franske seriemesterene. Til slutt tapte de 2–3.

Både Ramos og Messi spilte sine siste kamper for PSG. Sistnevnte ble buet på både før og under kampen, og det er ikke første gang.

I løpet av 75 kamper har Messi scoret 32 mål og notert seg for 35 målgivende for PSG. PSG tok også seriegull i Messis debutsesong.

– Jeg vil gjerne takke klubben, byen Paris og innbyggerne der for disse to årene. Jeg ønsker dere alt det beste for fremtiden, sa Messi før kampen.