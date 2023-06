Bekreftet: Benzema forlater Real Madrid

Karim Benzema (35) har vært i Real Madrid siden 2009. Nå er det slutt for den regjerende Ballon d’Or vinneren.

Saken oppdateres!

Det bekrefter Real Madrid på sine hjemmesider søndag formiddag.

«Real Madrid CF og vår kaptein Karim Benzema har blitt enige om å avslutte hans strålende og uforglemmelige periode i klubben vår», står det i uttalelsen.

I utgangspunktet strakk Benzemas kontrakt seg til sommeren 2024.

Flere medier skrev torsdag at Benzema var ferdig i Real Madrid, to dager etter at The Athletic skrev at Benzema hadde mottatt et lukrativt tilbud fra en klubb i Saudi-Arabia.

Får Benzema spilletid blir hans siste kamp for Real Madrid hjemme mot Athletic Bilbao søndag kveld 18:30, i det som er siste serierunde i LaLiga.

35-åringen står med 647 kamper og 353 mål i alle turneringer for Real Madrid, som han kom til som 21-åring i 2009.

«Real Madrid er – og vil alltid være – hans hjem. Vi ønsker ham og hele familien det beste i den neste fasen i livet», skriver klubben.