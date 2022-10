Conte tok til tårene under rørende hyllest: − Var i hjertet til hver enkelt Tottenham-person

(Brighton – Tottenham 0–1) Før bortekampen mot Brighton startet ble det emosjonelt for manager Antonio Conte.



Ikledd t-skjorter med påskriften «Alltid i våre hjerter, Gian Piero» inntok Tottenham-spillerne banen før møtet med Brighton.

Torsdag kom nyheten om at Tottenhams fysiske trener Gian Piero Ventrone (61) tapte kampen mot leukemi.

Før kampen ble han hedret med ett minutts applaus. Det ble sterkt for Tottenham-manager Conte, som tok til tårene da han satte seg ned på benken.

– Det har vært en veldig tøff uke for oss. Ikke bare for meg, men for staben, spillerne mine og hele Tottenham-miljøet, sier Conte til Sky Sports og fortsetter:

– Han var en person som var i hjertet til hver enkelt Tottenham-person. Det var veldig tøft for oss. I morgen er begravelsen, vi drar dit med staben. Det er veldig vanskelig for meg å snakke om det, fordi det er vanskelig å forstå hva som skjedde.

Ventrone startet å jobbe med Conte allerede da sistnevnte var spiller for Juventus. Senere ble den fysiske treneren en del av Contes mannskap i både Bari, Atalanta, Siena og sist i Tottenham.

– Han var en fantastisk mann som vi hadde gleden av å bli kjent med. Han «pushet oss», jobbet med oss og var der for oss. Vi kommer alle til å savne ham og vi vet at han ser ned på oss og «pusher» oss videre, sier Harry Kane til Viaplay og fortsetter:

– Hans visdom og hans måte å være på vil være med oss for alltid.

APPLAUS: Spillerne hyllet avdøde Gian Piero Ventrone med ett minutts applaus før kampen mellom Brighton og Tottenham.

Da hyllesten var over og dommeren blåste i gang kampen, sto det om en potensiell tredjeplass for hjemmelaget, og det å slå tilbake for gjestene.

Med tomålsseier lørdag ville Brighton klatre opp og overta tredjeplassen til Tottenham på tabellen.

I stedet ble det gjestene og Harry Kane som slo tilbake etter å ha fått juling av Arsenal i den forrige serierunden.

I det som var en jevnspilt kamp, hvor begge lag hadde en rekke sjanser i begge omganger, endte det til slutt med 1–0 til gjestene.

Det sørget Kane for med sin 12. scoring på de 12 siste kampene i Premier League. Dermed holder Tottenham tredjeplass på tabellen. Samtidig tangerte Kane sin beste scoringsrekke i Premier League, med mål i fire kamper på rad. Nettkjenningen kom 22 minutter ut i den første omgangen og ble assistert av Son Heung-min.

– En sår en, men det er verdt det når du vinner kampen. Jeg føler meg bra, sier Kane til Sky Sports etter at han ble byttet ut like før tilleggstiden startet.

Etter kampen bar og holdt Tottenham-keeper Hugo Lloris oppe en Tottenham-drakt med navnet Gian Piero.

I VÅRE HJERTER: Harry Kane og lagkameratene ikledd T-skjorter med hyllest til sin den avdøde fysiske treneren Gian Piero Ventrone.

For Brighton sin del betød hjemmetapet at de rykker to plasser ned på tabellen til en sjetteplass, to poeng foran Manchester United som har én kamp mindre spilt.

– Jeg tenkte etter de første 15 minuttene vi fikk et grep om kampen og at vi var det beste laget. Det er frustrerende, men de er et godt lag, sier Brightons Lewis Dunk.