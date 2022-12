En migrantarbeider

nærmer seg

VGs journalist i Qatar: «Vær så snill.

Få meg bort herfra.»

Et stille rop om hjelp

Raj drømmer bare om én ting: Å komme seg vekk.

Et stille rop om hjelp

Tussmørket i ferd med å senke seg over Doha. Et motorsykkelbud på jobb nærmer seg VGs journalist idet han begynner å snakke.

– Sorry, sir. Where are you from, sir?, stotrer han.

Mannen er fra Nepal.

– Vær så snill. Få meg bort herfra.

Stemmen hans er lav. Det er nesten så han hvisker.

To dager senere. Raj takker ja til en flaske vann.

Vi har avtalt å møtes på et anonymt sted i sentrum av Doha.

Mannen som kontaktet VG i Qatar jobber mellom 12 og 13 timer hver eneste dag. Likevel strekker ikke pengene til.

Han ønsker å fortelle historien sin til VGs lesere, sier han.

Hjemme i Nepal har han mor og far. Samt fire barn og seks søstre.

Å gifte bort døtre og søstre er dyrt i deler av Nepal. Brudgommens familie forventer medgift.

Den kan være uoppnåelig høy for mange.

– Seks søstre?! Stakkars. Han blir nødt til å jobbe dritten ut av seg resten av livet, helt til han dør, kommenterer VGs tolk i Nepal.

Mannens virkelige navn er ikke Raj. VG bruker navnet for å beskytte mannens identitet i VM-landet Qatar.

– Vær så snill. Jeg klarer ikke mer.

– Problemene er for store. Jobben i Qatar er ikke nok til å hjelpe familien min, sier han.

Han klager på den intense heten. Og på antall arbeidstimer. Det er aldri fri. Kanskje får han ferie om halvannet år.

Men aller verst er økonomien. Søstre, barn og foreldre i Nepal trenger penger.

– Jeg vil til Skandinavia. Eller Canada, Skottland eller Australia. Jeg er veldig fattig, sir. Hjelp meg, sir, sier mannen.

Det er november og kveld i Doha. Gradestokken viser bare 28 varmegrader.

På sommeren er temperaturer over 50 grader vanlig.

Motorsykkelbudet er desperat.

Når VG stiller spørsmål, er det tydelig at mannen tilpasser svarene. Han håper VG kan være en vei ut av den vanskelige situasjonen.

– Jeg kan jobbe 16 timer uten å klage, sir. Bare hjelp meg, sir, sier han.

Han sender VG et bilde av rommet han deler med fem andre migrantarbeidere fra Nepal.

Mannen tjener 13 kroner på hver levering han gjør i Doha. Han har rundt 20 leveranser i løpet av en vakt på 12 timer.

Når han jobber hver eneste dag i en hel måned, så kan han komme opp i en inntekt på rundt 7800 kroner. Store deler av beløpet sendes hjem til familien i Nepal.

Arbeidsgiveren har konfiskert passet hans, forteller mannen. Han skylder 17.000 kroner etter reise til Qatar.

– Det er folk som tjener store penger i Qatar. Det er ikke noe problem for meg. For dem er Qatar helt topp. Men vi andre tjener lite. Det er et problem, sier mannen.

Det lille VM-landet Qatar huser 2,9 millioner innbyggere. Av disse er 90 prosent fremmedarbeidere fra land i Afrika og sørøst i Asia.

Det er umulig å ikke legge merke til dem.

De er elektrikere. Sikkerhetsvakter. Barnepassere. Bygningsarbeidere. Søppelplukkere.

Og så kjører de taxi.

Alle drosjene i Doha betjenes av fremmedarbeidere på lav lønn.

– Jeg jobber mellom 12 og 14 timer, syv dager i uken, forteller en mann fra India.

Månedslønnen er 2500 kroner. Han blir innvilget ferie annethvert år.

Men han klager ikke. Det var verre i De forente arabiske emirater, der han jobbet før. Der tok arbeidsgiveren passet hans, forteller VGs sjåfør.

Noen kilometer unna palmesusen i sentrum av Doha, bor noen av de titusenvis av migrantarbeiderne i landet.

Når VG reiser rundt i det som omtales som den «industrielle sonen» stimler arbeidere ut av hvite busser og inn i de trange boligkompleksene.

Myndighetene i Qatar har gitt journalister forbud mot å gå inn i disse boligkompleksene. Noen journalister er også blitt arrestert etter å ha fotografert inne fra disse migrantleirene.

Flere av arbeiderne følger med på fotball-VM fra køyesengene sine.

Selv om mange av dem VG snakker med beskriver vanskelige arbeidsforhold, er det også mange som setter pris på en jobb i Qatar.

Det har gitt dem mulighet til å tjene mer penger enn de ville gjort i hjemlandet.

Noen forteller også om arbeidsdager som er overkommelige, der de jobber åtte timer hver dag og har fri på søndager.

Migrantarbeid er svært vanlig over hele Midtøsten, også i land som Jordan, Libanon og Irak. Ofte har disse menneskene svært få rettigheter i møte med offentlige myndigheter og de er ofte prisgitt sine arbeidsgivere.

Reformene som Qatar har gjennomført de siste årene, etter voldsomt internasjonalt press, har bedret rettighetene til arbeiderne i Gulf-landet. Samtidig er flere menneskerettighetsorganisasjoner bekymret for at reformene skal forsvinne så snart VM er over.

Noen uker før VM startet ble de kastet ut av hjemmene sine, forteller en annen drosjesjåfør.

Han kommer fra India.

– De kom på kvelden og kuttet strømmen. Vannet tok de også, og de fortalte oss at vi hadde ti dager på å forlate leiligheten vi bodde i.

Mannen bodde sammen med åtte andre migrantarbeidere fordelt på to rom. De alle måtte forlate hovedstaden Doha, forteller han.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de gjorde dette.

Han tror det er fordi myndighetene ønsket færre migrantarbeidere til stede i bybildet. Det har gjort at en allerede lang arbeidsdag er blitt lengre, nå som han må pendle en time hver vei for å komme seg til Doha.

Han jobber syv dager i uken. Hver dag kjører han bilen i tolv timer.

– Trives du her?

Han blir stille.

– Det er vanskelig å være lykkelig når familien min ikke er her. Etter VM skal jeg reise hjem, for da skal jeg gifte meg forteller han.

Kathmandu, Nepal. På den andre siden av bordet på kjøpesenteret City Center sitter Subarna Shrestha. Hun er 12.-kandidat for kommunistpartiet i landet.

Det har vært valg i Nepal og opptellingen av stemmer er i full gang. Kanskje blir hun valgt inn i landets parlament.

Men Shrestha har også en annen jobb. Den er langt mer profittdrevet enn partiprogrammet hun står til valg på. Shrestha er migrantformidler i Nepal.

Fattige mennesker på landsbygda er fullstendig prisgitt en kontaktperson for å kunne reise utenlands og jobbe i land som Qatar. Shrestha er bindeleddet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Jeg har hjulpet mer enn 10.000 mennesker siden jeg startet i 2007. Mange av dem har blitt sendt til Qatar, forteller hun.

Kvinnen forteller om rundt tusen andre agenter som henne i Nepal.

Nå hjelper hun rundt 15 personer med å finne arbeid i utlandet hver måned. For hver av dem tjener hun rundt 1100 kroner.

Shrestha foretrekker Malaysia. Grunnlønnen er bedre der enn i Qatar.

– Vi hører mange historier fra Qatar. Hva tenker du når du hører slikt?

– Alt vi hører er ikke sant. Jeg kan ikke si at det er løgn, men det er ingen tvil om at arbeiderne i Qatar har fått det bedre som et resultat av fotball-VM, sier hun.

– Stoler du på selskapene i Qatar?

– Absolutt.

– Hva slags garantier har du på at menneskene du sender utenlands har det bra?

– Før coronapandemien pleide vi å besøke arbeidsplasser se på forholdene med egne øyne, Jeg er helt komfortabel med hva vi gjør.

Hun svarer lavmælt og kort på VGs spørsmål.

Shrestha representerer en bransje som svært sjelden gjør intervjuer med vestlige medier.

I Europa handler historien gjerne om fattige arbeidere som tar opp store lån for å kunne reise utenlands og jobbe på minimumslønn. VG har også møtt slike skjebner.

– Dette er mennesker som kanskje får jobb i Nepal, men der lønningene er svært lave. Situasjonen deres i Qatar er langt bedre enn tidligere. Jeg kan jo ikke si at alle er fornøyd, men grunnleggende behov er dekket. Da tenker jeg blant annet på overnatting, mat og minimumslønn, sier hun.

Havnepromenaden i Doha er et av stedene hvor mange av migrantarbeiderne samles. Det koster ingenting å komme inn og VM-kampene vises på storskjerm.

Langs vannkanten står to filippinske hushjelper. En av dem er på en videosamtale med familien hjemme.

– Vi jobber 16-17 timer hver eneste dag. Den eneste fritiden vi har er når vi sover. Vi har aldri fri. Det er vanskelig, men vi er blitt vant til det, forteller en av kvinnene til VG.

Historien er ikke unik. I 2020 var det rundt 173.000 migrantarbeidere i private hjem i Qatar.

Hushjelper er blant dem som behandles aller verst i Midtøsten, forteller en person med diplomatisk kjennskap til regionen.

Da Amnesty International kontaktet 105 kvinner i Qatar for to år siden, oppga 90 av dem at de jevnlig jobbet mer enn 14 timer hver dag. Nesten like mange jobbet syv dager i uken og 87 kvinner hadde blitt fratatt passet sitt.

Halvparten av de spurte jobbet mer enn 18 timer hver eneste dag. 40 kvinner hevdet at de opplevde hets, eller at de ble slått og spyttet på.

– Introduksjonen av en ny lov for migrantarbeidere i private hjem i 2017 var et steg i riktig retning i Qatar. Dessverre viser det disse kvinnene sier at reformen ikke har blitt godt nok implementert eller etterfulgt, sier Steve Cockburn i Amnesty.

I Doha sitter fortsatt Raj. Han har ikke gitt opp håpet om å komme seg bort fra Qatar.

Mannen, som er tidlig i 30-årene, har erfaring som sikkerhetsvakt i en bank, bygningsarbeider og motorsykkelbud. Han er villig til å jobbe mye.

Men han vil bort fra Qatar. Han orker ikke mer.

Dagen etter intervjuet sender mannen enda en melding til VGs journalist.

«How are you, sir?

Can you help me, sir?»



Savitri Rajali bidro i felt til denne reportasjen.