Fulham sendte Tottenham ut av ligacupen – Brentford unngikk flause

Det måtte straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner mellom Fulham og Tottenham i 2. runde av ligacupen. Fulham var til slutt best.

NTB

Fulham tok ledelsen da Tottenham-stopper Micky van de Ven sendte ballen i eget nett etter 19 minutter. Ti minutter etter pause utlignet Richarlison.

Flere mål ble det ikke, og dermed måtte det avgjøres i straffesparkkonkurranse. Der var Fulham best og er klar for neste runde med 5-3.

Crystal Palace kom overraskende under 0-2 mot Plymouth, men snudde kampen med tre scoringer på fire minutter etter en times spill. Deretter kontrollerte de inn 4-2-seieren og avanserer til neste runde. Jean-Philippe Mateta scoret hattrick for Premier League-klubben.

Marco Silva og Fulham er videre i ligacupen etter seier over Tottenham.

Luton tok seg videre med 3-2 over Gillingham, mens Wolverhampton kjørte over Blackpool og vant 5-0. Danske Mathias Jensen så ut til ble matchvinner for Brentford, men Newport utlignet dypt inne i overtiden og tvang kampen til straffesparkkonkurranse. Der var Brentford best og unngikk en cupbombe.

Bournemouth måtte slite for seieren mot Swansea. Der ble Ryan Christie matchvinner ett minutt på overtid i 3-2-seieren.

Leeds gikk også på en tidlig exit. Se video her.