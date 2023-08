KVELDENS FØRSTE: Frederik Børsting (t.v.) satte inn det første av mange Brann-mål mot Aalesund.

Brann herjet med Aalesund: − Gjør det enkelt for oss

(Brann – Aalesund 5–1) Brann vartet opp med fotballshow mot tabelljumbo Aalesund.

Bare tre dager etter festkvelden på Brann Stadion, der portugisiske Arouca ble beseiret i Conference League-kvalifiseringen, var det en helt annen utfordring på motsatt side av banen.

Eliteseriens jumbolag, Aalesund, var motstander søndag. Selv om nederlandske AZ Alkmaar venter i playoff til Conference League på bortebane torsdag, gjorde Brann-trener Eirik Horneland kun ett bytte på laget som startet mot Arouca.

De sørget i hvert fall for nok en Brann-fest.

LEKTE SEG: Niklas Castro (t.h.) hadde en god dag mot gamleklubben.

Presset mot Aalesund-målet ble lagt fra start, og etter et drøyt kvarter satt kveldens første ved Frederik Børsting. Dansken plasserte ballen lekkert i lengste hjørnet med utsiden av foten.

Få minutter senere kom også nummer to. Et flott Brann-angrep ble avsluttet med at Bård Finne la igjen til Felix Horn Myhre, som via keeper og tverrliggeren satte inn 2–0.

To nydelige Brann-mål, men omgangens vakreste var fremdeles ikke scoret. Det var det nemlig tidligere Aalesund-spiller Niklas Castro som sto for.

Like før pause bøyde han et langskudd i lengste, og sørget for tremålsledelse til pause.

– Det er jo ikke enkelt å spille fotball, men de gjør det ganske enkelt for oss, egentlig. Vi får ha ballen, og så kunne vi hatt flere mål, sa Castro til TV 2 halvveis.

FØRSTE PÅ FIRE MÅNEDER: Aune Heggebø (med ryggen til) scoret sitt første mål siden april.

Isaac Atanga tente et lite håp for Aalesund fem minutter etter pause, men det håpet ble raskt slukket.

Innbytter Ulrik Mathisen og Bård Finne kombinerte seg helt inn til målstreken, der Finne var sist nær ballen før den gikk i mål.

Aune Heggebø ble så byttet inn for Finne, og drøye ti minutter før slutt sørget han for 5–1. Det var skadeplagede Heggebøs andre mål for sesongen, og det første siden mot Vålerenga 22. april.

Seieren gjør at Brann forblir på femteplass. Opp til Tromsø – som har én kamp mindre spilt – på tredjeplass er det seks poeng. Molde på plassen foran har ett poeng med enn bergenserne.

For Aalesund ser situasjonen vanskeligere og vanskeligere ut. Etter 19 kamper står sunnmørsklubben med 10 poeng. Tabelljumboen har seks poeng opp til Vålerenga og Stabæk på plassene foran. De to sistnevnte har i tillegg én kamp mindre spilt.

