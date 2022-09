Kommentar

Svikter (igjen) da det gjelder som mest

FORTVILER: Landslagskaptein Martin Ødegaard etter baklengsmålet på Ullevaal stadion tirsdag kveld.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Serbia 0–2) Det så lenge så lyst ut. Det så ut som Norge skulle vinne en pulje i en kvalifisering for første gang siden 1999. Det gikk ikke denne gangen heller - alle fordelene de neste to årene forsvant i en svak kamp på Ullevaal.

Det var og er og blir skuffende. Her jeg sitter, ser jeg fortvilte spillere da fløytesignalet lyder. Det var ikke sånn det skulle gå, det var ikke dette som skulle være avslutningen på en turnering de ledet fra første kamp - og til det var en drøy omgang igjen.

Men sånn gikk det, denne gangen også. Det føyer seg dessverre inne i en rekke av norske skuffelser de siste 20 årene.

Norge og Ståle Solbakken må begynne litt på nytt. Igjen. Det blir ingen hjelp å få i EM-kvalifiseringen, ingen ekstrasjanse hvis kvaliken ryker. Og ingen «store nasjoner» som besøker Ullevaal stadion i den neste Nations League.

Alt som kunne gå galt gikk galt i den avgjørende kampen.

Vi har sett det før - mange ganger.

På et vis ville ikke en tabell i Nations League, med motstandere som Sverige og Serbia, og Norge på en 2. plass, vært så ille/usannsynlig/skuffende før turneringen startet.

Ståle Solbakken ville trolig «tatt» en gruppefinale mot Serbia hvis han ble tilbudt det - før turneringen.

Men med seire mot både Serbia og Sverige borte i de to første kampene, steg naturlig nok både forventninger og innstilling til dette norske landslaget. Med seks poeng på de to første kampene så blir fire poeng på de fire siste kampene en real nedtur, spesielt når to av kampene er mot Slovenia.

Men sånn gikk det altså, Ståle Solbakken led samme «nesten»-skjebne som sine forgjengere Drillo, Nils Johan Semb, Åge Hareide, Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck - det holdt ikke helt til målet.

Ståle Solbakken har et ungt lag, og målet har hele tiden vært EM 2024, noe som selvsagt fortsatt er mulig. Men det er noen mangler i dette norske laget, og de må endres/forbedres hvis Norge skal nå sitt første mesterskap siden 2000.

Hva gikk så galt mot Serbia?

Da scoringen kom, som åpnet kampen, var det ingen overraskelse, ei heller ufortjent. Det var faktisk varslet, all den tid Norge for lengst hadde mistet evnen til to ting: Ha ballen - og/eller vinne ballen.

Serberne seg lenger og lenger inn på Norges banehalvdel, pasningene satt oftere og oftere. «Vi mister ball.» «Vi får ikke tak i ballen», noterte jeg. I tillegg til at keeper Ørjan Håskjold Nyland ikke hjalp til ved å slå nær samtlige utspill mot en for dagen hodesvak Alexander Sørloth.

Det var som å spille ballen i en brønn - du fikk den aldri igjen.

For der Norge hadde nøyd med seg med Erling Braut Haalands sjanse etter 20 sekunder, måtte Ørjan Håskjold Nyland finne fram en av sine bedre redninger da Serbia kom seg til innlegg med dertil heading etter 34 minutter.

Tre minutter før pause hjalp det ikke hva verken Nyland eller andre spillere tenkte, serberne spilte seg løs fra Julian Ryerson på Norges høyreside, og innlegget møtte Dusan Vlahovic før både Sander Berge og andre norske spillere - og ledelse til Serbia, rett før pause.

Tankene gikk igjen til alle de misbrukte mulighetene Norge har hatt i tidligere kvalifiseringer. Skulle det virkelig skje igjen? Kanskje var det et omen at Norge slapp inn mål i en 1. omgang for første gang på 11 forsøk.

Når noe går galt, pleier det å føre med seg flere feil. Kanskje var Norge for stresset, kanskje ville de for mye. Men en vrien oppgave da 2. omgang startet, ble til nærmest umulig da Sander Berge slo en stygg feilpasning, Serbia kontret perfekt, som i en håndball-opprulling - og det sto 2–0 til Serbia.

Ståle Solbakken gjorde tre bytter. Noe måtte han gjøre.

Men ingen ting hjalp. Absolutt ingen ting. Ja, Stefan Strandberg var savnet, en lederfigur i forsvaret. Keeper-situasjonen er ikke ideell, selv om Ørjan Håskjold Nyland ikke skal få skylden mot Serbia.

På midtbanen har ikke Solbakken helt funnet den rette miksen, det går ofte for sakte når sjansen er der til å komme seg gjennom med en eller to pasninger. Og på topp blir Erling Braut Haaland sørgelig alene. Selv han klarte ikke score denne gangen.

Norge var gode i juni, men da hadde også flere av spillerne spilt mye fotball den siste tiden før samlingen. Nå, i september, var det færre minutter totalt på troppen. Det kan ha spilt inn.

Men først og fremst evnet ikke Norge å skape nok, evnen til å holde på ballen var heller ikke der. For mange virket ukomfortable med ball, feilpasningene florerte - og det endte ofte med den «lange» ballen - som serberne vant åtte av 10 ganger.

Og kampen.

Helt fortjent.

Norge sviktet da det gjaldt som mest - igjen.