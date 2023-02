Andreas Skovgaard går fra Brann til Stabæk

Stabæk henter ny midtstopper.

Andreas Skovgaard, 25 år fra Danmark, har signert en kontrakt med Stabæk for to år. Han har spilt rundt 25 kamper for Brann og scoret ett mål.

– Vi er glad for Skovgaards tid i Brann, og han var viktig for oss i mange kamper i fjor. Vi har utrolig tøff kamp om stopperplassen i Brann, og Andreas fikk en mulighet til å fra videre og det takket vi ja til, sier sportslig leder i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.