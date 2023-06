Szymon Marciniak skal fortsatt dømme mesterligafinalen 10. juni.

Marciniak beklaget til Uefa – får dømme mesterligafinalen

Uefa bekrefter at polske Szymon Marciniak skal dømme mesterligafinalen til tross for at han talte på et arrangement ledet av en høyreekstrem politiker.

NTB

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) åpnet en etterforskning etter at det kom fra at Marciniak sto på talerstolen på et arrangement ledet av Slawomir Mentzen, som er leder av et polsk høyreekstremt parti.

I etterkant startet Uefa en etterforskning av hendelsen, men har kommet fram til at Marciniak fortsatt skal dømme mesterligafinalen mellom Manchester City og Inter 10. juni i Istanbul.

«Etter en grundig gjennomgang av hendelsen, har vi mottatt en uttalelse fra Mr. Marciniak der han uttrykker sin dypeste beklagelse og gitt ytterligere klarhet i hans involvering i arrangementet», skriver Uefa i en pressemelding.

Marciniak selv skriver i en uttalelse at han ikke visste hva han deltok i og at han var blitt lurt.

«Det har kommet fram at jeg ble villedet og var helt uviten om hva dette arrangementet handlet om. Jeg visste ikke at det var assosiert med en høyreekstrem bevegelse», skriver Marciniak.

Mentzen har tidligere uttalt at partiet er imot «jøder, homofile, abort, skatt og EU».

