FERDIG: Southampton-manager Ruben Selles.

Southampton-manager ferdig: Får ikke ny kontrakt etter nedrykket

Rubén Sellés (39) er ferdig som manager i Southampton etter nedrykket fra Premier League.

Han får ikke fornyet kontrakten. Klubben skriver at de takker Sellés for jobben han har gjort i en vanskelig tid. Med en kamp igjen å spille er fasit for Sellés 25 tap i årets Premier League. Klubben har også seks seire og seks uavgjort.

Nordmannen Mohammed Elyounoussi får dermed ny trener, dersom han blir med ned i Championship.

Spanjolen Sellés skal lede laget i helgens avsluttende seriekamp mot Liverpool. 39-åringen trente Valencias ungdomslag før han tok over som manager i Southampton i 2022.

Southampton er for lengst klar for spill i Championship neste sesong.

