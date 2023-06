FLYTTER: Alfie Haaland har meldt flytting til Sveits.

Dagbladet: Alfie Haaland flytter til Sveits

Alfie Haaland melder flytting fra Bryne til den sveitiske fjellandsbyen Andermatt, melder Dagbladet.

Opplysningen fremgår i Folkeregisteret der han står som «utflyttet» fra 8. mai.

Haaland har ikke besvart VGs henvendelser torsdag. Han har heller ikke besvart Dagbladets henvendelser, skriver avisen.

Andermatt ligger 1437 meter over havet og tilhører kantonen Uri. Det bor i underkant av 2000 mennesker der.

Alfie Haaland er far og rådgiver til fotballsuperstjernen Erling Braut Haaland. I 2021 sto han oppført med en formue på 36 millioner kroner og en inntekt på 5,9 millioner kroner. Han betalte 2,2 millioner kroner i skatt det året.

VG kunne i mars fortelle at Erling Braut Haaland har opprettet et norsk investeringsselskap eid fra Luxembourg. Der har verdens kanskje heteste fotballspiller puttet sin far Alfie og den tidligere England-proffen Egil Østenstad i styret.

Tidligere i år vakte det oppsikt da han sammen med blant annet milliardærene Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen hisset på seg Real Madrid-fans i semifinalen av Champions League.

Dagens Næringsliv skrev i fjor sommer at Østenstad, som selv har spilt Premier League-fotball for Southampton, Blackburn og Manchester City, ble Erling Braut Haalands «finansdirektør».

Østenstad har ikke villet fortelle om sin rolle rundt den norske superstjernen.