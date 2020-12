Keeper-helt stoppet Odd

(Sandefjord-Odd 1–1) Odds håp om Europa-spill fikk seg en nesestyver da Sandefjord klarte 1–1 søndag.

Det er nå åtte poeng opp til Rosenborg på «Europa-plass» etter at trønderne vant sin kamp. Odd har to kamper til gode.

Sandefjord-keeper Jacob Storevik reddet sitt femte straffespark for sesongen da ellers så sikre Espen Ruud prøvde seg fra 11-metersmerket. Storevik gikk riktig vei og tok den godt plasserte straffen.

Men like etter ble det 1–0 da Mushaga Bakenga satte returballen i mål etter at Robin Simovic hadde vært alene med samme Storevik. Det var Marc Vales som utlignet for Sandefjord etter 84 minutter. Sammen mann headet like etter i tverrliggeren.

De første 45 minuttene var dødsens kjedelige og hadde ikke en eneste skikkelig målsjanse til noen av lagene.

– Vi har noen grep vi skal gjøre. Jeg føler at vi har okay kontroll. Vi skal vise hvem som er best i Vestfold-Telemark, sa Sandefjords Lars Grorud til Dplay i pausen.

– Vi vil alltid ha tre poeng. Men vi må være skarpere og mer presise, sa Steffen Hagen hos Odd.

Sandefjord byttet inn Rufo i pausen.

STORSPILTE: Jacob Storevik i Sandefjord-målet mot Odd søndag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Vi ser at det er en del rom å utnytte i mellomrommet, sånn at vi kan bli mer truende i spillet vårt, forklarte Sandefjords assistenttrener Geir Ludvig Fevang det i pausen.

I stedet var det Odd som begynte å skape ting. Først det omdiskuterte straffesparket, så Bakenga-målet.

Lars Grorud raste og mente samme Mushaga Bakenga hadde filmet seg til straffe. TV-bildene viste at det var ørlite kontakt mellom de to - men heller ingen åpenbar straffe. Det var en vrien situasjon for dommeren.

Sandefjord har ikke vunnet hjemme siden 1. august. Dette var den fjerde uavgjort hjemmematchen på rad.

RASENDE: Dommer Marius Hansen Grøtta får gjennomgå av Lars Grorud etter at han dømte straffespark til Odd. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Publisert: 13.12.20 kl. 19:52

