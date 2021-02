KAMPHANER: Pep Guardiola (t.v.) og Jürgen Klopp, managere for henholdsvis Manchester City og Liverpool. Foto: [OLI SCARFF, GEOFF CADDICK] / AFP

Guardiola mener Klopp finner på unnskyldninger: − Er det verste i fotball

To hjemmetap på rad betyr at toppkampen mot Manchester City er en skjebnekamp for Jürgen Klopp og Liverpool.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Oppkjøringen til kampen har vært het i og med at Manchester City-sjef Pep Guardiola har reagert sterkt på tyskerens uttalelser og beskyldt Klopp for å «finne på unnskyldninger».

På sin pressekonferanse snakket Jürgen Klopp om det tøffe kampprogrammet og sa:

– Vi har ikke hatt pause. Jeg tror City hadde to ukers pause på grunn av covid.

Dette fikk Guardiola til å tenne. Da han selv senere hadde sin presseseanse, reagerte han sterkt.

– Han vet at det ikke er sant. Jeg trodde ikke at han var den type manager. Jeg hadde ikke forventet det fra ham.

Guardiola fortsatte sarkastisk:

– Han tok feil - det var to måneder pause, eller tre måneder? Nei, fire. Fire måneder pause. Det er derfor vi er i toppform nå, sa en oppgitt Pep Guardiola.

– Jürgen må se på kalenderen igjen. Vi hadde covid, vi hadde en ukes pause, og vi spilte med 14 spillere på Stamford Bridge.

Guardiola var også klar på at han ville konfrontere Klopp med disse uttalelsene når de to møtes før kampen søndag.

– Når jeg ser ham, skal jeg spørre «hvor mange uker eller dager hadde vi pause?».

Liverpool reiste seg fra tapet mot Burnley med å vinne i London mot både Tottenham og West Ham, begge kampene 3–1. Men da supporterne trodde at de røde var friskmeldt, gikk de på 0–1 tap hjemme mot Brighton denne uken.

Derfor kan kampen mot City søndag bli sesongdefinerende for Liverpool, som på forhånd ligger syv poeng bak de himmelblå - og har én kamp mer spilt.

Pep Guardiola var til grader opptatt av Klopps uttalelser om pauser at han fyrte løs videre på sin pressekonferanse. City-sjefen sa at han som Barcelona-trener ikke likte å klage, da dette kunne oppfattes som en svakhet, og han ble så spurt om han så Klopps klaging på den måten:

– Det er å finne unnskyldninger. Når jeg klager til spillerne mine eller når du klager, finner du en unnskyldning, og når du bruker unnskyldninger, kan du ikke komme videre, sa Guardiola, gjengitt av Guardian.

– Unnskyldninger er det verste i verden i fotball, i sport. Jeg vet ikke hvorfor Jürgen sa «to uker pause». Du får spørre ham. Eller jeg skal spørre ham søndag om grunnen til at han sier det han sier.

– Rett etter kamper kan vi managere si mye rart - det er ikke så lett. Men avslappet på en pressekonferanse før en kamp har jeg aldri sagt noe. Vel, kanskje jeg har gjort det en eller to ganger, helt spesielt, men for å provosere. Min erfaring i fotball er at hvis du finner på unnskyldninger, så kan du ikke bevege deg i riktig retning, og noen ganger har jeg gjort det, må jeg innrømme, men det var et feilgrep.

VG-tips: Liverpool-Manchester City

* Det er ikke mer enn syv uker siden City lå på 7.plass og åtte poeng bak tetlaget Liverpool. Mye har skjedd i tiden etterpå. Som at Liverpool bare har vunnet to av sine åtte siste ligamatcher (2-3-3) etter 19.desember.

* På samme tid har bortelaget seiret i samtlige åtte ligakamper, og kun sluppet inn ett mål. I de aller siste kampene har City-maskineriet klart seg fint uten sin beste spiller, De Bruyne (mb). Han mangler også her - sammen med Aké (f) og Agüero (a).

* Vi trodde Liverpool hadde kviknet til med forrige ukes to borteseirer over Tottenham og West Ham (begge 3-1). Men så kom onsdagens svake innsats mot Brighton (0-1-hjemmetap). Derfor ser vi for oss at manager Jürgen Klopp har fyrt opp spillerne sine til kveldens oppgjør. Men fortsatt vil savnet av trøkket fra Anfield-publikummet være der. Og akkurat det har vært en Liverpool-hemsko denne sesongen. Alisson (k), Fabinho (f/mb) og Mané (a) må helsesjekkes.

Du må spille før kl. 17.25. Kampen ser du selvfølgelig på TV 2 Sport Premium.