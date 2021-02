forrige







UTE AV CL: Vålerengas Champions League-debut endte i sekstendelsfinalene.

Vålerenga sendt ut av Champions League etter straffekonkurranse

(Brøndby - Vålerenga 1–1, 6–5 etter straffer) Rikke Nygard fikk alle tiders mulighet like før andre ekstraomgang tok slutt. I stedet ble Dejana Stefanovic’ straffebom av det meget kostbare slaget.

Stefanovic var Vålerengas skytter nummer to, men den vanligvis så treffsikre 23-åringen blåste ballen høyt over. Og det etter at den serbiske midtbanegeneralen hadde scoret på et straffespark i ordinær tid, etter at kvarteret var spilt.

Begge lag scoret på sine to neste straffer, og da kunne innbytter Chirine Lahmti avgjøre for hjemmelaget.

Hannah Seabert i Vålerenga-målet klarte ikke stoppe dansken, og dermed gikk Brøndby til slutt videre på dramatisk vis.

Vålerenga dominerte

De blåkledde gjestene dominerte fra første spark på ballen og festet et tidlig grep om kampen.

Og da Rikke Nygard ble spilt gjennom i bakrommet og lagt i bakken av Brøndbys Mille Jensen, fikk Dejana Stefanovic sjansen fra straffemerket.

Målvakten gikk til høyre, ballen til venstre og VIF fikk en drømmestart etter bare et kvarter.

Perlescoring

Det tok danskene hele 37 minutter før de satte VIF-målvakt Hannah Seabert på en ordentlig prøve, og osloklubbens sisteskanse hadde få problemer med å avverge de avslutningene gultrøyene fikk til.

I motsatt side skapte Nygard utallige problemer for hjemmelaget og spilte opp lagvenninnene i gode posisjoner, men Synne Jensen og Celin Bizet Ildhusøy misbrukte mulighetene de ble skjenket.

Hjemmelaget kom til flere kvalifiserte muligheter i en god periode i andre omgang. Spesielt da danskenes toppscorer Nanna Christiansen stupheadet fra kloss hold måtte Seabert varte opp med en kjemperedning.

Til slutt sprakk imidlertid nullen for den amerikanske sisteskansen.

Josefine Hasbo ladet kanonen fra tjue meter og banket ballen i vinkelen over Seabert. Dermed sikret danskene ekstraomganger. Der så Stefanovic ut til å bli tomålsscorer, men headingen ble klarert på strek, og Nygard fikk en gigantisk mulighet i kampens siste sekund.

På mirakuløst vis klarte danskene å holde ballen utenfor etter et kalabalik av et hjørnespark.

Ergo: Straffesparkkonkurranse, som Brøndby altså til slutt vant.

Utsatt og utsatt og utsatt igjen

Det tok tid før kampen mellom Brøndby og VIF i det hele tatt kunne spilles.

Danskene ble satt i karantene rett før kampen skulle spilles i desember som følge av en positiv coronatest i spillegruppen, og returoppgjøret ble også utsatt etter et nytt smittetilfelle.

Siden det har toppscorer Ajara Nchout og midtbanegeneral Sherida Spitze begge forlatt klubben. De ville spilt mot Brøndby om kampene ble gjennomført før nyttår, de var begge nøkkelspillere i Vålerengas hjemlige dobbeltriumf i 2020.

Dobbeltoppgjør ble redusert til enkeltoppgjør, med åttedelsfinalen i potten for de to skandinaviske lagene. Vålerengas oppladning til kampen var heller lite optimal, ettersom de har blitt nektet både å trene og spille treningskamper de siste ukene.

Og Vålerengas Champions League-debut endte i sekstendelsfinalene.