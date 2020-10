KAMERATSKAP: Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde er viktige kulturbærere på det norske alpintlandslaget. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Hyller kulturen på alpintlandslaget: − Det eneste som skiller oss fra de andre

Det er ingen selvfølge at lille Norge skal være konkurransedyktige mot nasjoner som Italia, Østerrike og Tyskland. Det er også vanskelig å peke på noe som gjøres annerledes enn i andre land, bortsett fra én ting.

– Vi klarer oss mesterlig bra sammenlignet med verdenstoppen. Den eneste store forskjellen vi gjør er at vi trener og er sammen mer. Det ser i hvert fall ut som vi blir litt mer «happy» når lagkameratene våre lykkes, sier Rasmus Windingstad til VG.

Delekulturen og samholdet på det norske alpintlandslaget har vært omtalt som en suksessoppskrift i mange år.

Kameratskapet til eksempelvis Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt ble ført videre av blant andre Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud.

Nå kommer det opp nye gutter som er klare for å opprettholde den gode kulturen i laget.

– Det er en kultur som har vært der i mange år. Man er avhengig av de individene som tar vare på gruppa. Man blir ikke tatt ut som i militæret for å gå gjennom et regime for å bli en spesiell person, sier verdenscupvinner Aleksander Aamodt Kilde til VG.

– Her kjører man et renn og det gir deg mulighet til å være på et landslag. Det er ganske spesielt og en utrolig kul dynamikk når det fungerer. Det er bånn gass på trening og god stemning rundt middagsbordet, sier han.

VENNSKAP: Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal har klart å omgås selv om de har konkurrert om de gjeveste medaljene, som her i OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det kommer stadig opp nye unggutter som blir en del av miljøet. De yngre guttene er heller ikke beskjedne, noe Aleksander Aamodt Kilde fikk merke etter å ha publisert et innlegg på Instagram.

– Skulle ikke tro at han var åtte år yngre enn meg? Han slenger mye med leppa, ler Aamodt Kilde.

Verdenscupvinneren snakker om 20 år gamle Lucas Braathen, som ertet sin eldre lagkamerat med å skrive «kreativ excuse for barisbilde» da Aamodt Kilde la ut en oppdatering fra sommeren:

– Dette er Z-generasjonen. De har vokst opp annerledes enn alle andre. Det er utrolig gøy og vi har det kjempeartig på tur. Vi er en gjeng sammen med Leif (Kristan Haugen) som har tre barn, jeg som er litt yngre enn det igjen, og så kommer de smårollingene som kunne vært barna til Leif, ler Aamodt Kilde.

Lagkamerat Rasmus Windingstad fyller 27 år i år og har etter hvert blitt en rutinert mann på landslaget. Han mener at de eldre kan lære vel så mye av de unge, som de unge kan lære av de eldre.

– Det å få inn nye løpere er veldig viktig. De har en personlighet og en holdning som passer med å bli en av de beste i verden. Vår erfaring bidrar med at det kan gå fortere for dem. Det hjelper for Lucas å bli kompis med verdens beste alpinist, Aleksander Aamodt Kilde, sier Windingstad.

– Vi har en kultur som ligger igjen langt tilbake i tid. Så lenge jeg har vært på lag som handler om akkurat det der. Man må lære av de eldre, men også være ydmyk nok til å lære av de yngre.

USJENERT: Lucas Braathen uttalte blant annet forrige sesong at «han er den neste». Foto: JOE KLAMAR / AFP

Kameratskapet gjør hverdagen bedre.

– Å vinne renn er det kun en som kan gjøre hver gang. Jo mer man klarer å være kompis og være glad for de som vinner, jo mindre kjipt blir det å reise rundt de dagene du ikke vinner, sier Windingstad.

Publisert: 16.10.20 kl. 08:28