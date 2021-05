NORSKE STJERNER: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er her fotografert i Marbella før landskampene i mars. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Solbakken vil vise fram Norge i Oslo igjen: − UEFA-protokollen fungerer bra i alle land

Ståle Solbakken (53) har et stort ønske om å vise frem «nye Norge» på Ullevaal stadion i to kamper i begynnelsen av juni – men har foreløpig ikke fått noe klarsignal fra myndighetene.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

De to kampene er mot Luxembourg onsdag den 2. juni og mot Hellas søndag den 6. juni.

– Vi ønsker at det skal være en positiv greie å få Haaland, Ødegaard og resten av gjengen på hjemmebane, og at TV-sendingene skal bli et samlingspunkt etter en tung vinter og vår, sier toppfotballsjef Lise Klaveness til VG.

– Planen er fortsatt to landskamper på Ullevaal. Vi håper det kan gå og er i kontakt med myndighetene om dette. Men av hensyn til all logistikk og planlegging, må vi ta en beslutning de nærmeste dagene, så vi er avhengig av en snarlig avklaring for at dette skal gå, sier hun.

Landslagssjef Ståle Solbakken er også opptatt av å få spille på Ullevaal stadion igjen:

– Jeg håper at vi kan begynne å vise fram vårt landslag i Oslo igjen. Spillerne, trenerne, lederne og støtteapparatet vil gjerne det. Vi mener at vi kan gjennomføre det. Vi vil bruke UEFA-protokollen, som fungerer bra i alle land, og håper at det er mulig også i Norge, sier han til VG.

– Men vi er ikke sikrere enn at vi må jobbe med noen alternative planer.

For det er ingen tvil om at det blir kamper både mot Luxembourg og mot Hellas. Spørsmålet er bare hvor.

– Vi avventer svar og håper, sier Solbakken.

– Ellers blir kampene lagt utenfor Norge?

– Ja, da blir det litt som forrige gang.

Det saken står om, er om spillere som reiser til Norge skal få unntak for innreisekarantene.

Da Norge hadde kvalifiseringskamp mot Tyrkia i slutten av mars, måtte den spilles i Malaga – med Norge som «hjemmelag».

Lise Klaveness:

– Hvis det ikke går an å spille i Norge, så må vi diskutere og lande på en alternativ løsning. Her har vi ikke konkludert ennå.

Ingen av kampene i begynnelsen av juni inngår i kvalifiseringen til Qatar-VM. I de tre landskampene som er spilt under Solbakken til nå, har det blitt 3–0 over Gibraltar, 0–3 mot Tyrkia og 1–0 over Montenegro.