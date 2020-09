FÅR IKKE REISE TIL ASERBAJDSJAN: Ohi Omoijanfo og Molde-spillernes CL-kvalik mot Qarabag må få ny arena. Foto: Bjørn S. Delebekk

Molde må regne med å spille CL-kvalik på nøytral grunn: – Ikke mange alternativer igjen

Molde får ikke unntak fra karantenebestemmelsene og dermed må de regne med å spille Champions League-kvalifiseringsmøtet med Qarabag på nøytral grunn.

– Vi respekterer jo avgjørelsen, men vi liker den naturligvis ikke. Vi vil jo innrette oss etter den opprinnelige trekningen og spille kampen i Aserbajdsjan, men vi forholder oss til norske myndigheters avgjørelse og respekterer den, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG.

Stavrum fikk beskjeden fra kulturminister Abid Raja tidligere tirsdag morgen: Regjeringen gir ikke unntak fra karantenebestemmelsene for at Molde får spille bortemøtet med Qarabag i Aserbajdsjan.

Det bekreftet kulturministeren overfor NTB tirsdag.

– Det vil dessverre ikke være mulig å få til en avklaring av et eventuelt unntak før Moldes kamp mot Qarabag. Jeg har derfor gitt beskjed til NFF og Molde om at en avklaring i regjering ikke vil foreligge før i slutten av neste uke, og at de må planlegge sin aktivitet ut fra dette, sier statsråden til NTB.

– Det vil si at de må planlegge for å spille kamp på nøytral grunn i henhold til Uefas bestemmelser, legger han til.

I henhold til trekningen av den tredje kvalifiseringsrunden i mesterligaen skal Molde møte Qarabag på bortebane i Aserbajdsjan tirsdag 15. eller onsdag 16. september.

I og med at Aserbajdsjan ligger utenfor Schengen-området utløser reisen dit ti dagers karantene for Molde-spillerne etter hjemkomst til Norge. I denne perioden kan det verken trenes eller spilles kamper. I så fall må klubben få utsatt to seriekamper.

– Vi vil nå sammen med NFF vurdere situasjonen og jobbe med å få på plass en dialog med UEFA slik at vi får til en kamp på nøytral bane, sier Stavrum.

– Hvilke alternativer ser dere for dere med tanke på nøytral grunn nå?

– Hvis du ser på kartet, så er det jo ikke så veldig mange alternativer igjen. Det er ikke mange gule land. Ungarn og Slovenia er vel alternativene, svarer Stavrum.

