United-legender om Haaland: − De er desperate

Manchester United-legende Paul Scholes tror gamleklubben vil punge ut for Erling Braut Haaland, men er usikker på om den norske landslagsspissen lar seg friste.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

– Jeg kan ikke komme på en spiller som er så ettertraktet, sier Owen Hargreaves om Borussia Dortmund-spiss Erling Braut Haaland.

Nordmannens navn kom raskt på banen under en diskusjon med Paul Scholes i BT Sports’ studio etter torsdagens Europa League-kamp mellom Granada og Manchester United. De to tidligere United-spillerne er begge klare på at «De røde djevlene» bør strekke seg langt for å sikre seg Haalands signatur.

– De er desperate etter en «nummer ni», sier Scholes om eks-klubben – altså en som kan fylle rommet på topp.

Midtbanespiller Bruno Fernandes (24) og Marcus Rashford (20), som ofte brukes på kanten, er lagets toppscorere denne sesongen. Anthony Martial, Edinson Cavani og Mason Greenwood er blant alternativene på topp, men Scholes er klar for en oppgradering.

– Både United og Chelsea vil være desperate etter å få tak i ham. Og de er de to klubbene som jeg tror kan ha råd til å kjøpe ham i sommer.

Det hevdes at Dortmunds prislapp på Haaland er satt til 150 millioner euro for eventuelle friere i sommer, og Scholes er ikke i tvil om at United er villige til å punge ut.

– Det tror jeg de ville gjort. Hvis de kan få Haaland, hvorfor ikke?

Ryktene rundt spissens fremtid skjøt virkelig fart da agent Mino Raiola og pappa Alfie Haaland dukket opp i Barcelona. Noen timer senere skal duoen ha møtt med representanter fra Real Madrid.

I England har United, Chelsea, Manchester City og Liverpool blitt nevnt som mulige destinasjoner. Det foregår en intens dragkamp om Haaland, men Hargreaves tror ikke valget blir tatt på slump og nevner Haalands grundige klubbvalg fra Molde via Salzburg til Dortmund.

– Han har hatt valgmuligheter hver gang, så dette kommer ikke til å handle om penger. Det handler om hva som er riktig for han, mener Hargreaves.

– Vil disse type spillerne komme til United på dette tidspunktet? Vil United betale summene som kreves? Det tror jeg de kan, men det er opp til spillerne å velge hvilken klubb de vil gå til. De to kan trolig gå til den klubben i Europa de vil, sier Scholes og Haaland og Tottenhams Harry Kane, som også kan være på markedet i sommeren.