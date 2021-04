Riises analyse: For enkelt å skylde på Thiago

Thiago Alcantara (29) ble hentet fra Bayern München før sesongen, og stjernespilleren var forventet å forsterke et allerede stjernespekket Liverpool. Så hva har egentlig gått galt?

Av John Arne Riise

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

