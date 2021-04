Alexander-Arnold får kraftig kritikk etter Real Madrid-smell

(Real Madrid – Liverpool 3–1) Liverpools høyreback Trent Alexander-Arnold (22) imponerte ikke ekspertene mot Real Madrid.

Av Herman Folvik

Publisert: Nå nettopp

– Den omgangen må han bare glemme. Han har vært elendig de første 45 minuttene, sier Bojan Djordjic, tidligere Manchester United-spiller, på svensk Viaplay.

Det meste Real Madrid skapte i 3–1-seieren kom på Alexander-Arnolds side. Han trøblet fælt med kampens store spiller, Vinícius Júnior, som scoret to.

Det første etter at han fant plass mellom Alexander-Arnold og Nathaniel Phillips.

– Fryktelig. Jeg legger nesten mer skyld på Alexander-Arnold. Han skal ligge smalere. Juniorfeil, sa John Arne Riise, tidligere Liverpool-back, på Viasat.

Verre ble det da Alexander-Arnold sendte Marco Asensio alene med keeper etter en svak klarering. Spanjolen utnyttet det med å sette 2–0.

– Alexander-Arnold har hatt en forferdelig førsteomgang, skrev Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft på Twitter.

– Trent Alexander-Arnold hadde en veldig svak match. Han var involvert i det ene baklengsmålet og slet med posisjoneringen, som han ofte gjør. Han er langt unna det nivået vi har sett ham på tidligere, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Det var to øyeblikk der vi ikke konsentrerte oss nok. Vi var ikke skarpe nok, sier Georginio Wijnaldum, Liverpool-kaptein for anledningen, til BT Sport.

NEDTUR: Trent Alexander-Arnold traff med et godt innlegg mot Real Madrid, men bakover hadde han store problemer. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Alexander-Arnold leverte en sterk kamp i 3–0-seieren mot Arsenal sist helg, mens det ble tyngre tirsdag kveld.

– Vi må være bedre i forsvar, men det handler ikke bare om den bakre fireren, men også hva vi gjør foran, sier Jürgen Klopp, Liverpool-manager, ifølge Liverpool Echo.

– Fotball er et spill hvor feil er normalt, men du ønsker å gjøre dem på de riktige stedene, legger Klopp til.

Liverpools høyreback ble vraket fra Englands landslagstropp nylig. I engelske medier er det blitt en diskusjon om han bør tas ut til EM i sommer.

På Sky Sports var de tidligere forsvarsspillerne Gary Neville og Jamie Carragher uenige mandag.

– Når jeg ser Alexander-Arnold ... Motstander-manageren tenker at de vil angripe på den siden. Han må ta forsvarsspillet sitt mer seriøst, sa Neville.

Han argumenterte videre om at England kom til å møte tøff motstand, og at det finnes bedre alternativ i Kyle Walker for eksempel til slike kamper.

Carragher ville derimot tatt med Alexander-Arnold.

– Han har noe spesielt. Han er en annen type back. Det er litt som å ha Kevin De Bruyne på høyreback, sa Carragher.

Champions League-returen spilles på Anfield neste onsdag. I mellomtiden skal Real Madrid møte Barcelona lørdag, mens Liverpool tar imot Aston Villa.