Kommentar

Mannen bak muren hylles av Solbakken

Av Trond Johannessen

SMILER IGJEN: De danske spillerne var i storform under treningen i går. Her sees Simon Kjær, Daniel Wass, Thomas Delaney (i midten), Martin Braitwaithe og Mathias Zanka Jørgensen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

HELSINGØR (VG) Han ruver ikke voldsomt med sine 182 centimeter. La deg ikke lure.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

29 år gamle Thomas Delaney er enda en gigant i den danske landslagsleiren.

Erling Braut Haalands lagkamerat var mannen som tok initiativet da gråtende medspillere vevde seg sammen som et skjold rundt Christian Eriksen, det resolutte grepet som ble hyllet av en samlet fotballverden.

På en digital pressekonferanse dagen før møtet med Belgia snakker Delaney for første gang om opplevelsen da hjertet stanset, og han må trekke pusten litt ekstra da han blir spurt om å forklare hvorfor de stilte seg opp i en beskyttende ring.

les også Russland slo tilbake: Marginal offsideannullering ødela for Finland

Instinktivt ville mange trukket seg unna, de danske spillerne gjorde det motsatte og Delaney peker på tre grunner: Leger og ambulansepersonale skulle beskyttes, familie og venner skulle skånes, Christian Eriksen skulle støttes.

«Det føltes som en måte å hjelpe Christian på, når alt var ute av våre hender», sier Delaney. Stemmen er rolig, kraften er voldsom, og man lurer på hvor i all verden Danmark henter alle disse ledertypene fra.

DEN RØRENDE MUREN: De danske spillerne beskytter Christian Eriksen. Fra venstre Yssouf Poulsen, Simon Kjær, Thomas Delaney, Andreas Christensen og Jonas Wind. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / X01348

De har sin suverene stoppersjef og kaptein i Simon Kjær, de har sin markante keeperboss i Kasper Schmeichel og selvsagt den største stjernen Christian Eriksen. Men Thomas Delaneys menneskelige egenskaper skal heller ikke undervurderes når Danmark skal EM-gjenreises etter 0–1-tapet for Finland.

Skal vi tro Ståle Solbakken kan de knapt overvurderes. Norges landslagssjef hadde Delaney i mange år i FC København og han bruker uvanlig sterke ord i hyllesten av sin tidligere kaptein:

«Han er den mentalt sterkeste spilleren jeg har trent, en fantastisk fyr og en perfekt lagkamerat. På banen en uredd fighter, utenfor en leder som kan omgås alle, også de unge», er attesten fra Solbakken.

les også Eriksen takker for støtten fra sykesengen

Under treningen i den danske basen i Helsingør ser Delaney ut som et midtpunkt, i en gjeng der det plutselig er fleip og masse latterkuler igjen, særlig i forbindelse med en oppvarmingsøvelse.

Det er jo slik det pleier å være i et fotball-lag. Problemet er at ingenting har vært som det pleier å være i det danske landslaget de siste dagene. Ingenting har vært normalt i Danmark siden lørdag kveld.

MIDTPUNKT: Thomas Delaney, med Pierre-Emile Højbjerg i forgrunnen. Foto: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX

Det blir det heller ikke i Parken torsdag kveld. Det blir unormalt, det blir en av de mest spesielle landskampene Danmark noen gang har spilt. 25.000 mennesker skal lage lyd for et helt land, også for Christian Eriksen som ligger i sykesengen en kilometer unna og ser på TV.

FØLGER EM: Trond Johannessen.

– Vi gleder oss veldig. Det blir følelsesladet å komme tilbake, men vi vet vi vil få utrolig støtte. Vi spiller for Christian, vi spiller for oss selv, vår egen identitet, for hele Danmark, sier landslagssjef Kasper Hjulmand.

les også «Mirakelbrødre» hylles for Christian Eriksen-redning

Og de har nok ikke bare Danmark bak seg.

Denne gangen føles det som danskene har hele Europa i ryggen.