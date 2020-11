United-legenden om baklengsmålet: − Det er som 10-åringsfotball

Kritikken er hard etter at Manchester United tapte for tyrkiske Basaksehir. Ole Gunnar Solskjærs gamle lagkamerat Paul Scholes sammenligner det med fotball for tiåringer.

Nå nettopp

Episoden det handler om er Basaksehirs første mål, som kom direkte etter at Manchester United hadde hatt en corner der midtstopperne var sendt opp.

Gamle, gode Demba Ba (35) kunne starte på egen banehalvdel og ha motorvei frem til United-keeper Dean Henderson – mens Nemanja Matic kom halsende bak, men kunne ikke hindre scoring.

– Det første målet er ikke et man vanligvis slipper inn. Vi utførte ikke oppgavene våre. Det er mitt ansvar. Det var en kort corner, og vi glemte de defensive pliktene våre, sier Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen.

På videobildene fra kampen ser vi at Solskjærs assistent Mike Phelan oppdager skandalen før alle andre, men oppgitt må han innse at det ikke er mulig å få noen United-spillere på plass på riktig side av ballen før det er for sent.

les også Hemmelighetsfull Erling Moe om Solskjær-råd: – Det holder jeg for meg selv

Solskjærs gamle lagkamerat Paul Scholes er nå ekspert på BT Sport, og han er ikke nådig i sin kritikk:

– Du kan se at Phelan peke på Matic, at han må være på riktig side. Det er som 10-åringsfotball. Du kan skjønne det om det er siste minutt og du satser alt på å få en scoring, men dette skjer 15 minutter ut i kampen. Jeg har ingen aning hva den bakre fireren gjør.

ETTER KAMPEN: Nemanja Matic og Ole Gunnar Solskjær. Foto: OZAN KOSE / AFP

Solskjær uttrykte i et intervju rett etter kampen at målet var «utilgivelig», og på Twitter reagerer en annen gammel United-helt, Rio Ferdinand, på begge baklengsmålene og er nådeløs:

– Det går nesten av å lage moro-video av det første målet til Basaksehir, sier Jan Åge Fjørtoft i Viaplay-studio – og får følge av Morten Langli:

– Noe slikt har vi aldri tidligere sett på dette nivået.

Mens Solskjær ble rost opp i skyene i engelske mediene etter 5–0 seieren over RB Leipzig, slipes igjen knivene etter tapet i Istanbul.

– Ole Gunnar Solskjær risikerer sin Manchester United-fremtid etter tvilsomme avgjørelser, skriver Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

Han skriver at lagets forsvarsspill onsdag var en fornærmelse selv mot hobby-spillere, og at backene Aaron Wan-Bissaka og Luke Shaw «deserterte» ved begge scoringene.

les også Solskjær om sønnens karriere: – Opp til ham

– Vi frikjenner lagledelsen. Det er klare regler for hvem som skal stå igjen, sier Jan Åge Fjørtoft i Viaplay-studio om det første baklengsmålet.

På spørsmål om Solskjær sitter løst i stolen, svarer Fjørtoft:

– Det kan bli endring om Ed Woodward føler at det redder ham selv. Woodward kan ofre Solskjær for å redde seg selv, men det løser ingen problemer å sparke Solskjær.

United-manageren ble da også spurt onsdag kveld om han frykter for jobben sin.

– Jeg nekter å kommentere på slike ting. Selvfølgelig er det tidlig, og det er hele tiden meninger der ute. Du må være sterk.

Publisert: 05.11.20 kl. 06:51