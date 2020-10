Norge sikret EM-plass etter Maanum-suser: − Utrolig godt at vi klarte det

(Wales-Norge 0–1) Norge stanget og stanget mot et defensivt Wales-lag. Da tok Frida Maanum (21) grep og banket inn vinnermålet, som sikret plassen i EM-sluttspillet i 2022.

Oppdatert nå nettopp

Hviterussland tapte nemlig 0–1 hjemme mot Nord-Irland i kveld, i en kamp som startet en halvtime tidligere, og dermed ville Norge klare seg med uavgjort i Cardiff.

Omtrent samtidig som dommeren blåste av i Minsk, så sørget 21 år gamle Frida Maanum for en etterlengtet scoring da timen var spilt.

VG Live: Referat fra kampen

Hun vant ballen midt på den walisiske banehalvdelen, og avanserte noen meter mens Elise Thorsnes bokstavelig talt ryddet plass for henne til å avslutte. Fra 19 meters hold blåste hun ballen i nettet til høyre for en sjanseløs Laura O’Sullivan i Wales-målet.

– Jeg vil nok si at denne scoringen ligger ganske høyt opp på lista over de viktigste jeg har gjort. Nå er stemningen veldig god her. Vi hadde som mål å komme til EM i kveld, og det er utrolig godt at vi klarte det, sier målscoreren til VG en times tid etter kampen.

– Det er litt kjedelig at EM er flyttet til 2022, men nå kan vi bygge relasjoner i laget og utvikle oss enda mer. Vi skal være med å kjempe helt i toppen i EM. Vi har vist etter 2017 at vi er blitt et mye bedre lag både på og utenfor banen, legger hun til.

Ultradefensivt hjemmelag

Frem 1–0-målet hadde Wales utrolig nok ikke vært interessert i å angripe, og Elise Thorsnes misbrukte flere store sjanser for Norge.

Wales løftet seg veldig det siste kvarteret, og den største muligheten hadde Jessica Fishlock, som skjøt utenfor fra meget god posisjon.

MATCHVINNER: Frida Maanum gratulerer etter å ha satt inn kampens eneste mål. Det var Linköping-spillerens tredje landslagsmål på 34 kamper. Foto: Chris Fairweather / Huw Evans Agency / NTB

les også «Caro» scorer mest av alle i Europa: – Skal vise at vi kan

Caroline Graham Hansen hadde muligheten til å punktere kampen med 2–0 noen minutter senere, men fra spiss vinkel skjøt hun i nettveggen etter å ha rundet keeper.

Til tross for walisisk press i sluttminuttene, så rodde Martin Sjörgrens lag inn seieren og tre avgjørende poeng. Norge står med 18 poeng og full pott etter seks kamper. Wales, Nord-Irland og Hviterussland kjemper om andreplassen i gruppa, som kan gi playoff-spill.

Det ble 1–0 også i hjemmekampen mot Wales, og da var det en keepertabbe av O’Sullivan som bidro til at Guro Reiten ble kampens eneste målscorer.

les også Slik er fotballkvinnenes liv i isolasjon

Nå er Norge altså sikret en plass i EM-sluttspillet i England, som ble flyttet sommeren 2022. De norske fotballdamene må regnes for å være en av outsiderne i EM, og det blir en gyllen mulighet til å revansjere det pinlige mesterskapet i 2017 der det ble null poeng.

Da hang Sjögrens trenerjobb i en syltynn tråd, men i VM i fjor kom Norge seg til en sterk kvartfinale.

PS! Maren Mjelde spilte sin landskamp nummer 150, og på venstre backplass debuterte 19 år gamle Julie Blakstad med sin første A-landskamp.

Publisert: 27.10.20 kl. 19:20 Oppdatert: 27.10.20 kl. 20:18