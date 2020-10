MED LIM PÅ SKOENE: Caroline Graham Hansen i duell med keeper Oda Bogstad og Kristine Minde (t.h.) på landslagstrening før kvinnelandslaget dro til Wales. Foto: Jostein Magnussen

«Caro» scorer mest av alle i Europa: − Skal vise at vi kan

For dem som måtte lure på hvem som skal score målene for kvinnelandslaget nå som tidenes toppscorer, Isabell Herlovsen, har gitt seg. Caroline Graham Hansen (25) har tatt på seg oppdraget.

Nå nettopp

Av Norges 33 mål på fem kamper i EM-kvalifiseringen har Barcelona-proffen vært sist eller nest sist på 17 av disse. Før tirsdagens bortemøte mot Wales står «Caro» med 10 mål og syv målgivende.

Hun scorer i snitt to mål hver kamp, og bare Sherida Spitse (Nederland) har like mange mål i EM-kvaliken.

– Det er selvfølgelig gøy å score mål, men for meg betyr dette at vi som lag har scoret mange mål i en kvalifisering hvor vi har spilt bra. Nå handler alt om å ta det ene poenget vi trenger mot Wales for å være kvalifisert til EM i England. Hvem som scorer spiller ingen rolle for meg bare vi vinner kampene, sier Caroline Graham Hansen.

I praksis sikrer Norge EM-plass med ett poeng i kveld. Det betyr at Norge er oppe i 16 poeng, mens toer Wales bare kan få 15. I teorien kan Hviterussland gå forbi Norge, men det er nesten utenkelig.

I tillegg går de tre beste toerne direkte til EM, mens de andre seks gruppetoerne spiller play off i april.

Graham Hansen, som hadde målgivende da Guro Reiten ble matchvinner i forrige kamp nettopp mot Wales, mener Norge har tatt nye steg etter at VM i Frankrike i fjor stoppet i kvartfinalen.

– Kan så mye bedre

– Ja, det synes jeg faktisk. Så kan du si at motstanden har vært svak, men vi har også gjort dem svake. Nå går vi inn mot Wales-kampen for å vise at vi kan være så mye bedre enn det vi var på Ullevaal. Da hadde vi en bra samling, men fikk det ikke ut i kamp. Nå håper vi å få til begge deler, sier Barcelona-proffen.

Hun vil ikke unnskylde den svake innsatsen hjemme mot Wales hvor Norge måtte ha hjelp av en keepertabbe for å vinne.

– Når du ikke har spilt kamp eller vært samlet på lang tid så påvirkes alle. Det er ikke noe vi bruker som en unnskyldning. Slik ble det, og vi har lært av det. Det er viktig for utviklingen videre av landslaget.

– Det er ingen nyhet at «Caro» har en veldig viktig rolle hos oss, men jeg synes hun har fått bedre arbeidsvilkår fordi hun får flere baller å jobbe med. Det ser vi nå med 10 mål på fem kamper. Det er et ganske bra målsnitt, sier landslagstrener Martin Sjögren.

Svensken er klar på at det skulle vært 11 mål hadde det ikke vært for en feilaktig annullering i det forrige møtet mot Wales.

– «Caro» har vært veldig viktig for oss i denne kvalifiseringen og hun har vært veldig mye involvert, sier Sjögren.

PS! Wales-Norge ser du på NRK1 klokken 17.30 tirsdag.

Publisert: 27.10.20 kl. 11:39