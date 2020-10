TILBAKE: James Maddison, her fotografert i Europa League-kampen mot Zorja Luhansk. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Leicester-stjernen: − Jeg blir gal av tomme tribuner

James Maddison (23) er tilbake etter sine skader - men savner sterkt de 32.000 tilskuerne på Leicesters hjemmebane.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg hater at det ikke er supportere. Jeg blir gal av tomme tribuner, sier Maddison ifølge lokalavisen Leicester Mercury.

Derfor følte han midtukens 3–0 seier i Europa League mot ukrainske Zorja Luhansk som «bittersøt».

Maddison scoret det første målet. Han ble først hofteoperert i sommer og har deretter slitt med en legg. Nå var han tilbake. Én kamp i ligacupen og én i Europa League er alt han har fått fra start. Sist sesong hadde han i alt 39 kamper i alle turneringer.

– Det var en fantastisk kveld i Europa League med min europeiske debut og sånt, men det blir likevel litt bittersøtt. Jeg vil ta glansen fra at jeg fikk min debut og scoret, det burde jeg være fornøyd med, men jeg skulle ønske at familien min var der og at det var et fullsatt King Power Stadium som så på meg.

– Når det er en fullpakket stadion, er det bedre atmosfære, konstaterer Maddison.

– Det var godt å spille igjen. Når du har en skade, så kommer magien tilbake om hvorfor du elsker å spille fotball.

– Det har vært virkelig frustrerende, sier Maddison om alle kampene han har gått glipp av på grunn av skader.

– Det var en fæl tid, en av de verste i min karriere. Jeg har vært heldig med skader tidligere. Det var den første skaden jeg hadde, og den krevde en operasjon, sier han om hofteskaden som preget avslutningen på 2019/20-sesongen for den opprinnelige Coventry-karen.

Leicester hadde tre gevinster fra start på sesongen, men siden har det blitt tap både mot Aston Villa og West Ham.

VG-tips: Arsenal-Leicester

* Disse Premier League-klubbene står begge med ni poeng etter fem ligarunder - det er kun målforskjell som gjør at Leicester befinner seg på plassen over.

* Vi noterer oss at Arsenal til en viss grad hvilte noen av sine spillere i torsdagens Europa League, mens Leicester kjørte på med sine beste tilgjengelige. Jamie Vardy (a) var ikke med, men manager Brendan Rodgers antydet før helgen at han ikke utelukket at storscoreren kan rekke søndagens oppgjør. Så det beste er antagelig å vente med et oddsspill til lagoppstillingene er klare.

* Offensivt føler vi det er hjemmelaget som har flest strenger å spille på. Aubameyang, Lacazette, Nketiah, Willian - for ikke å snakke om at både Saka og Pépe presser på for å få spilletid.

* Men bare én Arsenal-ligakamp med stengt bur i høst gjør at vi foreslår Begge lag scorer til 1,60 i singleodds som et underspill.

Hjemmeoddsen er 1,95 og spillestopp er kl. 20.10. Kampen vises TV 2 Sport Premium.

Publisert: 25.10.20 kl. 13:13 Oppdatert: 25.10.20 kl. 13:29

